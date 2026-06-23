10 साल, ₹8 करोड़ और सिर्फ 5 जर्जर पिलर: समस्तीपुर के 'अधूरे पुल' की गजब कहानी

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Samastipur News: समस्तीपुर में आठ करोड़ की लागत से निर्माण हो रहे पुल की अजब कहानी है. इस पुल निर्माण का मुद्दा चुनाव के समय ग्रामीणों द्वारा उठाया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाता है. दरअसल, यह पुल समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर विद्यापतिनगर के अखाड़ा घाट पर वाया नदी (गंगा की सहायक नदी) पर बनाया जाना था. वर्ष 2013 में तीन जिलों को जोड़ने के उद्देश्य से करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से RCC पुल का शिलान्यास वर्तमान सरायरंजन विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने किया था. लेकिन एक दशक बीत जाने के बाद भी पुल के केवल पांच पिलर ही बन पाए हैं और वे भी अब जर्जर हो चुके हैं.
बाढ़ के समय लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता है, जबकि सामान्य दिनों में पानी सूखने के बाद ग्रामीण चंदा इकट्ठा कर मिट्टी भरवाकर रास्ता तैयार करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब वर्ष 2013 में पुल निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब लोगों को उम्मीद जगी थी कि मऊ धनेशपुर, बालकृष्णपुर मरवा और शेरपुर के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा. किसान आसानी से हरी सब्जियां और अन्य अनाज विद्यापतिनगर बाजार तक पहुंचा सकेंगे. लेकिन सरकारी व्यवस्था की खामियों के कारण लोगों की उम्मीदें टूट गईं. बाद में जानकारी मिली कि बिना जमीन अधिग्रहण किए ही पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था. जमीन मालिकों के विरोध के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया.
ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गलत नीतियों के कारण पुल का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो सका. उनका सवाल है कि आखिर बिना जमीन अधिग्रहण के वर्ष 2013 में पुल निर्माण कैसे शुरू कर दिया गया. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद काम बंद कर दिया गया, जिससे सरकारी फंड के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है. दियारा क्षेत्र के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. जो पिलर बनाए गए थे, उनमें लगा सरिया अब खराब हो चुका है और लोगों का मानना है कि अब पुल का निर्माण नए सिरे से करना पड़ेगा। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग पुल बनने की आस लगाए बैठे हैं. उनका कहना है कि अखाड़ा घाट पर पुल बनने से समस्तीपुर के साथ-साथ बेगूसराय जिले के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता.
ग्रामीण उपेंद्र राय बताते हैं कि केवल पिलर बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, पुल का निर्माण जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए. बाढ़ के समय पशु तो तैरकर निकल जाते हैं, लेकिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस घाट पर नौका दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान भी जा चुकी है. अधूरे पुल के कारण विद्यापतिनगर के मऊ धनेशपुर दक्षिण, बालकृष्णपुर मरवा, शेरपुर तथा बछवाड़ा क्षेत्र के सैकड़ों किसान प्रभावित हैं. दियारा इलाके में परवल समेत कई प्रकार की सब्जियों की खेती होती है, लेकिन बेहतर यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान अपनी उपज बाजार तक नहीं पहुंचा पाते. यदि पुल का निर्माण पूरा हो जाए तो किसान अपनी सब्जियां, दूध और अन्य कृषि उत्पाद सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचाकर बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे.