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10 साल, ₹8 करोड़ और सिर्फ 5 जर्जर पिलर: समस्तीपुर के 'अधूरे पुल' की गजब कहानी

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापतिनगर स्थित अखाड़ा घाट पर वाया नदी पर बनने वाला 8 करोड़ रुपये का पुल 13 साल बाद भी अधूरा है. केवल पांच पिलर बनकर जर्जर हो चुके हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बिना जमीन अधिग्रहण के निर्माण शुरू किया गया था, जिसके कारण काम रुक गया.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 23, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:41 AM IST
10 साल, ₹8 करोड़ और सिर्फ 5 जर्जर पिलर: समस्तीपुर के 'अधूरे पुल' की गजब कहानी
Image Credit: जी मीडिया

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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