10 साल, ₹8 करोड़ और सिर्फ 5 जर्जर पिलर: समस्तीपुर के 'अधूरे पुल' की गजब कहानी

ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गलत नीतियों के कारण पुल का निर्माण आज तक पूरा नहीं हो सका. उनका सवाल है कि आखिर बिना जमीन अधिग्रहण के वर्ष 2013 में पुल निर्माण कैसे शुरू कर दिया गया. करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद काम बंद कर दिया गया, जिससे सरकारी फंड के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है. दियारा क्षेत्र के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. जो पिलर बनाए गए थे, उनमें लगा सरिया अब खराब हो चुका है और लोगों का मानना है कि अब पुल का निर्माण नए सिरे से करना पड़ेगा। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग पुल बनने की आस लगाए बैठे हैं. उनका कहना है कि अखाड़ा घाट पर पुल बनने से समस्तीपुर के साथ-साथ बेगूसराय जिले के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता.