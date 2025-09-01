Samastipur News: लड़का-लड़की के आपत्तिजनक हालत में होने की सूचना मिली,मौके पर पुलिस पहुंची तो जख्मी युवक मिला!

Samastipur News: समस्तीपुर के एक गांव में ग्रामीणों ने एक लड़का और लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया है. ग्रामीणों ने जिस प्रेमी-प्रेमिका को पकड़ा था, उसमें से प्रेमी ने एक युवक पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया और मौके से दोनों भाग निकले.
Samastipur News: समस्तीपुर से अजीबोगरीब खबर आ रही है. वहां मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गांव में ग्रामीणों ने एक लड़का और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया है. सूचना पर पुलिस गांव पहुंची तो वहां उसे एक जख्मी युवक मिलता है. बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जिस प्रेमी-प्रेमिका को पकड़ा था, उसमें से प्रेमी ने एक युवक पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया और मौके से दोनों भाग निकले. पुलिस ने युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. युवक की पहचान मुफस्सिल थानाक्षेत्र के अर्जुन कुमार शर्मा के रूप में हुई है.
जख्मी युवक अर्जुन कुमार शर्मा के भाई जितेंद्र कुमार ने बताया, 'ग्रामीणों ने एक लड़का और एक लड़की को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था. उसके बाद लड़की मौके से भाग निकली और लड़के ने अपने साथी की मदद से मेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इससे मेरा भाई अर्जुन कुमार शर्मा जख्मी हो गया. इसकी सूचना डायल 112 को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.'
डायल 112 पर तैनात एसआई सुरेंद्र झा ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर वार्ड 8 से सूचना मिली थी कि एक लड़का और एक लड़की को ग्रामीणों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया है. जब पुलिस पहुंची तो वहां एक युवक जख्मी हालत में मिला. ग्रामीणों ने जिस युवक को पकड़ने की बात कही, उसके घर पर भी पुलिस पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिला.
