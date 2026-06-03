समस्तीपुर जेल में बंद कैदी की मौत के बाद सदर अस्पताल में जमकर बवाल, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

Samastipur News: समस्तीपुर मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत के बाद बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. परिजनों ने पुलिस पर हिरासत में बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतक की पहचान हलई थाना क्षेत्र के वाजितपुर करनेल वार्ड संख्या-1 निवासी स्वर्गीय बटोही महतो के 32 वर्षीय पुत्र सुधीर कुमार उर्फ बाबा के रूप में हुई है. घटना के बाद जेल प्रशासन और जिला प्रशासन मामले को शांत कराने में जुटा रहा, जबकि परिजन न्याय और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे.

बताया जाता है कि शराब मामले में बंद सुधीर कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और हंगामा किया. वहीं, मृतक की पत्नी जूली देवी ने पटोरी उत्पाद थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस छापेमारी के दौरान उनके घर से कुछ बरामद नहीं हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस खुद दो लीटर शराब रखकर उनके पति को गिरफ्तार कर ले गई और केस कम करने के नाम पर ₹5000 भी वसूले.

ये भी पढ़ें: साइबर कैफे में छापेमारी, कई सरकारी विभागों की जाली मोहर और स्टाम्प बरामद

Add Zee News as a Preferred Source

जूली देवी ने कहा कि गिरफ्तारी के दिन, रविवार को ही उनके पति की पिटाई की गई थी. बाद में पुलिस ने फोन कर बताया कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो उनके पति की मौत हो चुकी थी. परिजनों का कहना है कि सुधीर कुमार पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी. पत्नी ने कहा कि अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तीन छोटे बच्चों के पालन-पोषण की चिंता सताने लगी है.

इधर, जेल प्रशासन मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों को समझाने में जुटा रहा. मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.