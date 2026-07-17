/समस्तीपुर में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली

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Samastipur News: समस्तीपुर में देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस गश्ती व्यवस्था को खुली चुनौती दी. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघियाघाट स्थित पंचवटी चौक पर दिनेश ज्वेलर्स एंड सन्स में लूट की कोशिश के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान संचालक को गोली मार दी. हालांकि, संचालक के साहसिक विरोध और दुकान के बाहर पड़े बालू के ढेर के कारण अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.
घायल दुकान संचालक दिनेश साह ने बताया कि देर शाम एक स्कॉर्पियो से करीब सात अपराधी पहुंचे. इनमें से चार बदमाश हथियार लेकर दुकान के अंदर घुसे और लूटपाट का प्रयास करने लगे. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग कर दी. इस दौरान एक गोली उनके पैर में लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
गोलीबारी के बाद बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन दुकान के बाहर पड़े बालू के ढेर और स्थानीय लोगों की हलचल के कारण वे लूट की घटना को अंजाम नहीं दे सके. इसके बाद सभी आरोपी स्कॉर्पियो से मौके से फरार हो गए. घायल व्यवसायी को पहले विभूतिपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही SDPO संजय कुमार सिन्हा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर उनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.