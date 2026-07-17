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समस्तीपुर में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली

Samastipur News: समस्तीपुर के विभूतिपुर में दिनेश ज्वेलर्स एंड सन्स में लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर दुकान संचालक को गोली मार दी. स्थानीय लोगों की हलचल और बालू के ढेर के कारण अपराधी लूट में नाकाम रहे.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 17, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:04 AM IST
समस्तीपुर में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली
Image Credit: समस्तीपुर में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोलीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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