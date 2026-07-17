/समस्तीपुर में ज्वेलर्स से लूट की कोशिश नाकाम, विरोध करने पर दुकानदार को मारी गोली

Samastipur News: समस्तीपुर में देर शाम बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस गश्ती व्यवस्था को खुली चुनौती दी. विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघियाघाट स्थित पंचवटी चौक पर दिनेश ज्वेलर्स एंड सन्स में लूट की कोशिश के दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान संचालक को गोली मार दी. हालांकि, संचालक के साहसिक विरोध और दुकान के बाहर पड़े बालू के ढेर के कारण अपराधी लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी.