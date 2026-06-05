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8 करोड़ 65 लाख के पुल पर चढ़ने के लिए चंदे की सीढ़ी! समस्तीपुर के इस 'अजूबा पुल' की कहानी देखकर सिर पकड़ लेंगे आप

Samastipur Latest News: समस्तीपुर में 8 करोड़ 65 लाख की लागत से ‘अजूबा पुल’ बना है. अप्रोच रोड नहीं होने से ग्रामीणों ने चंदा लेकर सीढ़ी बनाया गया है. शिलान्यास के 13 साल बाद भी एप्रोच पथ नहीं बना है.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Shailendra |Last Updated: Jun 05, 2026, 11:34 AM IST

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समस्तीपुर में 8 करोड़ 65 लाख की लागत से बना ‘अजूबा पुल’
समस्तीपुर में 8 करोड़ 65 लाख की लागत से बना ‘अजूबा पुल’

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड और रोसड़ा प्रखंड स्थित कलवाड़ा घाट का पुल विकास की बजाय अव्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही की कहानी बयां कर रहा है. सरकारी योजना के तहत बना यह हाईटेक पुल आज इलाके में 'अजूबा पुल' के नाम से चर्चित हो चुका है. पुल का निर्माण तो पूरा हो गया, लेकिन दोनों ओर अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. स्थिति यह है कि ग्रामीणों को पुल पार करने के लिए लोहे की सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है. बागमती नदी पर डगरुआ बलहा के बीच नाबार्ड योजना के तहत वर्ष 2013 में करीब 865.517 लाख रुपये की लागत से इस आरसीसी उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया था. पुल का शिलान्यास तत्कालीन विधायक अशोक कुमार मुन्ना ने किया था. 

निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद अब तक अप्रोच पथ का निर्माण नहीं हो सका है. इसके कारण खानपुर और रोसड़ा प्रखंड के दर्जनों गांवों के लोगों को आज भी करीब पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. लंबे समय तक समाधान नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने खुद पहल की. गांव-गांव जाकर प्रति घर 200 से 400 रुपये तक चंदा इकट्ठा किया गया और पुल पर चढ़ने उतरने के लिए लोहे की सीढ़ियां लगवाई गईं. अब लोग इन्हीं सीढ़ियों के सहारे जोखिम उठाकर पुल पार कर रहे हैं. यह स्थिति न केवल हैरान करने वाली है, बल्कि सरकारी व्यवस्था और विकास योजनाओं की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

स्थानीय निवासी ने बताया कि वर्ष 2013 से ही पुल की यही स्थिति बनी हुई है. गर्मी के दिनों में लोग किसी तरह नीचे से रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन बरसात के दौरान हालात बेहद खराब हो जाते हैं. जानकारी के अनुसार, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद के कारण अप्रोच रोड का निर्माण कार्य लंबे समय से अटका हुआ है.

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ग्रामीणों ने पुल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुल की सतह पर हाथ फेरने से बालू झरने लगती है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होती है. करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों और दस हजार से ज्यादा आबादी के लिए बना यह पुल आज सुविधा के बजाय संघर्ष का प्रतीक बन गया है.

ग्रामीणों का कहना है कि जिस पुल से इलाके की तस्वीर बदलने की उम्मीद थी. वहीं, आज परेशानी का कारण बन गया है. किसान, छात्र, मरीज और आम लोग रोजाना जोखिम उठाने को मजबूर हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अप्रोच पथ का निर्माण पूरा कराया जाए, पुल की गुणवत्ता की जांच हो और जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई की जाए.

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