समस्तीपुर से अगवा बच्चा मोतिहारी में मिला, 3.80 लाख के 'सौदागर' के साथ 5 गिरफ्तार

राज्य चुनें
Samastipur News: समस्तीपुर में 8 महीने के मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटे की चाह में एक महिला ने 3 लाख 80 हजार रुपये देकर अगवा किए गए बच्चे को खरीद लिया. समस्तीपुर रेल पुलिस ने 11 दिनों की लगातार कार्रवाई और कई जिलों में छापेमारी के बाद मासूम के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर जंक्शन से 14 जून को अपहृत हुए आठ माह के मासूम से जुड़ी है, जहां रेल पुलिस ने करीब 11 दिनों तक चली जांच, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और विभिन्न जिलों में छापेमारी के बाद बच्चे को मोतिहारी जिले से सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता के हवाले कर दिया. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.GRP थाना समस्तीपुर में दर्ज प्राथमिकी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया. गिरफ्तार आरोपितों में मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के हरिनारायणपुर मुजाहिदा वार्ड-4 निवासी सन्नी साहनी, राजेपुर थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी निवासी सुनील कुमार, मोतिहारी के कजराहन गांव की शांति देवी, सारण जिले के चैनपुर तरैया निवासी सुमन देवी तथा मेहसी थाना क्षेत्र के फुलकारिया निवासी विकास कुमार शामिल हैं.
पुलिस जांच में सामने आया कि गोविंदपुर खजूरी निवासी रंजीत राय अपनी पत्नी और आठ माह के बेटे के साथ हैदराबाद जाने के लिए 14 जून की सुबह समस्तीपुर जंक्शन पहुंचे थे. इसी दौरान शांति देवी और सन्नी साहनी ने दंपती से दोस्ती कर ली और बातचीत के जरिए उनका विश्वास जीत लिया. दोपहर में सन्नी साहनी ने दंपती को यह कहकर गुमराह किया कि हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में अत्यधिक भीड़ है और वे उसमें सवार नहीं हो पाएंगे. जब रंजीत राय किसी काम से बाजार की ओर गए, तब सन्नी साहनी बच्चे की मां को पति को खोजने के बहाने स्टेशन से बाहर बहादुरपुर पेट्रोल पंप की ओर ले गया. इसी बीच शांति देवी प्लेटफॉर्म संख्या-2 पर सो रहे बच्चे को गोद में उठाकर परीक्षा स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर चली गई.
मुजफ्फरपुर से शांति देवी बस के जरिए मेहसी पहुंची, जहां सन्नी साहनी ने उसे 10 हजार रुपये दिए. इसके बाद बच्चे को झोलाछाप डॉक्टर सुनील कुमार के घर रखा गया. अगले दिन बच्चे को कथित डॉक्टर विकास कुमार के हवाले कर दिया गया. इस पूरे सौदे में सन्नी साहनी को एक लाख 30 हजार रुपये मिले, जबकि विकास कुमार ने सुनील कुमार को तीन लाख रुपये दिए. बाद में विकास कुमार ने बच्चे को सारण जिले की रहने वाली सुमन देवी को सौंप दिया. पुलिस के अनुसार सुमन देवी की पहले से दो बेटियां हैं और पुत्र की चाह में उसने विकास कुमार को तीन लाख 80 हजार रुपये देकर बच्चे को खरीद लिया.
रेल पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और लगातार छापेमारी के आधार पर पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई और सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के बलुआ नारायणपुर गांव स्थित सुमन देवी के घर से मासूम को सकुशल बरामद कर लिया. इस पूरे अभियान का नेतृत्व रेल थाना समस्तीपुर के प्रभारी बीरबल कुमार ने किया. टीम में सब इंस्पेक्टर नंदिनी कुमारी, ASI बाल मुकुंद शर्मा, CIB के दीपक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे.