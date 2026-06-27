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समस्तीपुर से अगवा बच्चा मोतिहारी में मिला, 3.80 लाख के 'सौदागर' के साथ 5 गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर जंक्शन से 8 माह के मासूम के अपहरण और खरीद-फरोख्त का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 11 दिनों की जांच के बाद रेल पुलिस नेcctv और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बच्चे को मोतिहारी से सकुशल बरामद कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 27, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:44 AM IST
समस्तीपुर से अगवा बच्चा मोतिहारी में मिला, 3.80 लाख के 'सौदागर' के साथ 5 गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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