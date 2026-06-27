समस्तीपुर से अगवा बच्चा मोतिहारी में मिला, 3.80 लाख के 'सौदागर' के साथ 5 गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर में 8 महीने के मासूम के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बेटे की चाह में एक महिला ने 3 लाख 80 हजार रुपये देकर अगवा किए गए बच्चे को खरीद लिया. समस्तीपुर रेल पुलिस ने 11 दिनों की लगातार कार्रवाई और कई जिलों में छापेमारी के बाद मासूम के साथ पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर जंक्शन से 14 जून को अपहृत हुए आठ माह के मासूम से जुड़ी है, जहां रेल पुलिस ने करीब 11 दिनों तक चली जांच, सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और विभिन्न जिलों में छापेमारी के बाद बच्चे को मोतिहारी जिले से सकुशल बरामद कर उसके माता-पिता के हवाले कर दिया. इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है.GRP थाना समस्तीपुर में दर्ज प्राथमिकी के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया. गिरफ्तार आरोपितों में मोतिहारी जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के हरिनारायणपुर मुजाहिदा वार्ड-4 निवासी सन्नी साहनी, राजेपुर थाना क्षेत्र के काशी पकड़ी निवासी सुनील कुमार, मोतिहारी के कजराहन गांव की शांति देवी, सारण जिले के चैनपुर तरैया निवासी सुमन देवी तथा मेहसी थाना क्षेत्र के फुलकारिया निवासी विकास कुमार शामिल हैं.