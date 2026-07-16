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समस्तीपुर के अलग-अलग इलाकों में ठनका गिरने से 3 की मौत, एक किशोर गंभीर रूप से झुलसा

Samastipur News: समस्तीपुर में बुधवार को आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया. सरायरंजन और सिंघिया थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:31 AM IST
समस्तीपुर के अलग-अलग इलाकों में ठनका गिरने से 3 की मौत, एक किशोर गंभीर रूप से झुलसा
Image Credit: समस्तीपुर के अलग-अलग इलाकों में ठनका गिरने से 3 की मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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