/समस्तीपुर के अलग-अलग इलाकों में ठनका गिरने से 3 की मौत, एक किशोर गंभीर रूप से झुलसा

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ठनका गिरने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किशोर गंभीर रूप से झुलस गया. सरायरंजन और सिंघिया थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई.
यह पहली घटना सरायरंजन प्रखंड के घटहो थाना क्षेत्र की मूसापुर पंचायत स्थित लगमा गांव की है. यहां भुराहा चौर में मवेशियों के लिए चारा लाने गए 14 वर्षीय रंजीत कुमार और 16 वर्षीय छोटू कुमार अचानक मौसम खराब होने के दौरान ठनका की चपेट में आ गए. इस हादसे में रंजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटू कुमार गंभीर रूप से झुलस गया. उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है.
इसी गांव में ठनका गिरने से 40 वर्षीय कारी देवी की भी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह किसी काम से घर से बाहर निकली थीं, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं तीसरी घटना सिंघिया थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में हुई, जहां राजेश यादव की पत्नी रीना देवी खेत में धान रोपाई कर रहे मजदूरों को मजदूरी देने जा रही थीं. इसी दौरान ठनका गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
स्थानीय लोगों की मदद से रीना देवी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक ही दिन में जिले के अलग-अलग स्थानों पर ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत और एक किशोर के गंभीर रूप से घायल होने से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मौसम विभाग ने भी खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और खेतों में जाने से बचने की सलाह दी है.