/समस्तीपुर के अलग-अलग इलाकों में ठनका गिरने से 3 की मौत, एक किशोर गंभीर रूप से झुलसा

स्थानीय लोगों की मदद से रीना देवी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक ही दिन में जिले के अलग-अलग स्थानों पर ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत और एक किशोर के गंभीर रूप से घायल होने से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. मौसम विभाग ने भी खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और खेतों में जाने से बचने की सलाह दी है.