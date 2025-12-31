समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर में उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर मथुरापुर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. घटना उस समय हुई जब LTF (लिकर टास्क फोर्स) की टीम अवैध शराब की सूचना पर जांच के लिए मौके पर पहुंची थी. अचानक बड़ी संख्या में मौजूद शराब माफियाओं ने पुलिस वाहन को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. इस हमले में पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस वाहन में तोड़फोड़

हमले में घायल पुलिसकर्मी एक अधिकारी, ड्राइवर और कांस्टेबल हैं. सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.हमलावरों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और हमला इतना अचानक हुआ कि पुलिस की प्रारंभिक स्थिति समझने का समय भी नहीं मिल पाया. पुलिस का कहना है कि घायल कर्मियों की हालत स्थिर है और उन्हें इलाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

घटना के बाद उजियारपुर थाना में अज्ञात शराब माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच की जा रही है और हमले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना इलाके में दहशत फैलाने वाली साबित हुई है.

इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई

पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त को तेज कर दिया है. आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय