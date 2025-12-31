Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3059482
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल

Bihar Crime News: समस्तीपुर के चांदचौर मथुरापुर में अवैध शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए और वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया. पुलिस ने अज्ञात माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल
समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर में उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांदचौर मथुरापुर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. घटना उस समय हुई जब LTF (लिकर टास्क फोर्स) की टीम अवैध शराब की सूचना पर जांच के लिए मौके पर पहुंची थी. अचानक बड़ी संख्या में मौजूद शराब माफियाओं ने पुलिस वाहन को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया. इस हमले में पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पुलिस वाहन में तोड़फोड़
हमले में घायल पुलिसकर्मी एक अधिकारी, ड्राइवर और कांस्टेबल हैं. सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.हमलावरों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और हमला इतना अचानक हुआ कि पुलिस की प्रारंभिक स्थिति समझने का समय भी नहीं मिल पाया. पुलिस का कहना है कि घायल कर्मियों की हालत स्थिर है और उन्हें इलाज के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

ये भी पढ़ें: अवैध धंधों पर कार्रवाई! मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल में बिहार पुलिस ने कसा शिकंजा

Add Zee News as a Preferred Source

अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
घटना के बाद उजियारपुर थाना में अज्ञात शराब माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह जांच की जा रही है और हमले में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह घटना इलाके में दहशत फैलाने वाली साबित हुई है.

इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई
पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त को तेज कर दिया है. आसपास के ग्रामीणों और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

 

TAGS

Bihar Crime News

Trending news

Bihar Crime News
समस्तीपुर में शराब माफिया बेखौफ: छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, तीन जवान घायल
Bihar Teacher Recruitment
बिहार में सक्षमता-5 के लिए आवेदन आज से, 9 जनवरी है अंतिम तारीख, देखें पूरी डिटेल्स
nitish kumar
हिजाब विवाद वाली डॉ. नुसरत के पास नौकरी ज्वाइन करने का आज आखिरी मौका
Bagaha Weather
बगहा में हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर, घना कोहरा और बारिश की आहट से जिलेवासी चिंतित!
hazaribagh news
हजारीबाग सेंट्रल जेल फिर सुर्खियों में, तीन कैदी हुए फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
Bihar Crime Bulletin
Bihar Crime: मोतिहारी में लूट, छपरा में दहेज हत्या, पटना में युवक ने की खुदकुशी
Sheikhpura Health ATM
शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ा कदम, नए साल में PHC में शुरू होगी हेल्थ ATM सेवा
Patna Petrol Diesel Price Today
साल के आखिरी दिन घट गए पेट्रोल डीजल के दाम, अब बनाए New Year पर घूमने का प्लान
Jharkhand Weather
रांची में घने कोहरे के बीच काले बादलों ने डेरा डाला, क्या बारिश बढ़ाएगी ठिठुरन?
Patna Weather and AQI
पटना में भयंकर ठंड से 8वीं तक के स्कूल बंद, घने कोहरे के बीच AQI भी डरा रहा!