समस्तीपुरः लोको पायलट का सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप, पेट-पीठ पर मिले गोलियों के निशान

Samastipur Loco Pilot Murder: समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जननिया पुल के पास एक लोको पायलट का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान मिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोको पायलट की गोली मारकर हत्या की गई है. घटनास्थल के पास ही बाइक मिली है. मृतक की पहचान गुनाई बस्ती गांव निवासी राजेंद्र कांपर के बेटे प्रमोद कुमार के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार (03 अप्रैल) रात 10 बजे के करीब ड्यूटी खत्म होने के बाद समस्तीपुर स्टेशन से बाइक से घर के लिए निकले थे. हरपुर बसही भिंडी गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, लेकिन रात में पता नहीं चल सका.

सुबह में लोगों ने लाश और सड़क किनारे गिरी हुई बाइक देखा. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. मृतक का कपड़ा उठाकर देखा तो पेट और पीठ में दो गोली लगी थी. हत्या की खबर मिलते ही स्थानीय लोग भड़क गए. रोड जाम कर दिया. मृतक के भाई मनोज कांपर का बताना है कि मेरा भाई लोको पायलट है समस्तीपुर रेलवे में रात 11.40 बजे ड्यूटी समाप्त करके बाइक से घर चला रास्ते में अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दिया गया है. घटना की जानकारी सुबह 5:30 के आसपास मिली है क्योंकि वो रोज सुबह साढ़े पांच बजे आता था.

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उसने बताया कि कल (गुरुवार, 02 अप्रैल) को सुबह उसकी ड्यूटी समाप्त हो गई तो घर पर फोन करके आने की बात कही, लेकिन वह रात में नहीं लौटा तो सुबह से पत्नी ने उसके मोबाइल पर फोन करना शुरू किया. तब किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा फोन उठाया गया और शव मिलने की बात कही. परिजनों ने इस घटना के पीछे रिश्तेदारों का हाथ बताया है. उनका आरोप है कि जमीनी विवाद के कारण हत्या की गई है. मृतक की 5 साल पहले ही शादी हुई थी और उसके तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं. अब सभी अनाथ हो गए हैं.

पुलिस ने भरोसा दिया है कि जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा. वहीं, इस संबंध में एएसपी संजय पांडे ने बताया कि घटनास्थल पर खुद पहुंचे है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई. घटना के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाया जा रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

रिपोर्ट- मंटून राय