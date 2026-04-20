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समस्तीपुर लोको पायलट मर्डर केस का खुलासा, चचेरे भाई ने ही रची थी प्रमोद की हत्या की साजिश

समस्तीपुर पुलिस ने 2 अप्रैल को हुए लोको पायलट प्रमोद कापर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है. हत्या का मुख्य आरोपी मृतक का चचेरा भाई मंजीत निकला, जिसने जमीन की ईर्ष्या और पारिवारिक दबाव के चलते प्रमोद की हत्या की थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:57 PM IST

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समस्तीपुर लोको पायलट मर्डर केस
समस्तीपुर लोको पायलट मर्डर केस

समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में 2 अप्रैल को हुए लोको पायलट प्रमोद कापर हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई है, उसने रिश्तों पर से विश्वास उठा दिया है. प्रमोद की हत्या किसी बाहरी अपराधी ने नहीं, बल्कि उसके सगे चचेरे भाई मंजीत कुमार ने ही की थी. पुलिस ने आरोपी मंजीत को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई एक देशी पिस्टल, दो मैगजीन, दस गोलियां और वह कार भी बरामद कर ली है, जिससे उसने घटना को अंजाम दिया था.

प्रभारी एसपी संजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रमोद और मंजीत दोनों चचेरे भाई थे और एक ही घर में रहते थे. प्रमोद रेलवे में लोको पायलट था और मेहनत की कमाई से लगातार जमीनें खरीद रहा था. मंजीत को अपने भाई की इस तरक्की से ईर्ष्या होने लगी थी. इसके अलावा, प्रमोद चाहता था कि मंजीत अपने परिवार के साथ उसी के घर में रहे, लेकिन मंजीत को यह दबाव पसंद नहीं आ रहा था. इसी जलन और पारिवारिक विवाद के कारण मंजीत ने अपने भाई को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली.

हैरानी की बात यह है कि इस हत्याकांड की साजिश में प्रमोद के ससुर चरण सहनी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है. मंजीत ने पुलिस को बताया कि उसने वारदात को अंजाम देने के लिए प्रमोद के ससुर से ही 50 हजार रुपये में एक पिस्टल और 12 गोलियां खरीदी थीं. हथियार खरीदने के बाद उसने करीब एक महीने तक हत्या की प्लानिंग की. प्रमोद ने ही 8 महीने पहले मंजीत की शादी अपनी चचेरी साली से करवाई थी और उसका घर भी बनवा रहा था, लेकिन मंजीत ने उसी उपकार का बदला खून से दिया.

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हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए समस्तीपुर पुलिस और डीआईयू की टीम ने रेलवे स्टेशन से लेकर घटनास्थल तक के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक सफेद कार दिखी जो ड्यूटी से लौट रहे प्रमोद का पीछा कर रही थी. जांच में पता चला कि वह कार मंजीत की है. जब पुलिस ने कार को कब्जे में लिया, तो उसके बंपर पर टक्कर के निशान थे. तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब मंजीत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

मंजीत ने पुलिस को बताया कि 2 अप्रैल की रात उसने प्रमोद की पत्नी से बात कर पता लगाया कि प्रमोद घर के लिए निकल चुका है. इसके बाद उसने अपनी कार से प्रमोद का पीछा किया और ताजपुर के दर्जनिया पुल के पास उसे दो गोलियां मार दीं, जिससे प्रमोद की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने साफ किया है कि इस वारदात में प्रमोद की पत्नी गीतांजलि का कोई हाथ नहीं है. पुलिस अब प्रमोद के ससुर से पूछताछ कर रही है ताकि हथियार की सप्लाई के मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके.

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लोको पायलट की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था और लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था. मृतक की पत्नी के आवेदन पर पहले 8 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच ने असली गुनहगार तक पहुँचा दिया. आरोपी मंजीत अब जेल की सलाखों के पीछे है. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय

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