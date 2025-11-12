Advertisement
खुलेआम बिक रही मौत! समस्तीपुर में जहरीली दारू से फिर एक इंसान ने गवांई जान, ग्रामीणों ने की सड़क जाम

Bihar Poisonous Liquor Scandal: समस्तीपुर में महुआ दारू पीने से व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जामकर प्रदर्शन किया. खुलेआम शराब बिक्री पर पुलिस और उत्पाद विभाग पर मिलीभगत का आरोप  लगा है. जांच में पुलिस जुट गई है.

Last Updated: Nov 12, 2025, 12:53 PM IST

Bihar Poisonous Liquor Scandal: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कराई पुल चौक के पास मंगलवार देर शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई. जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने महुआ दारू पीने से मौत होने की शंका जताई और आज शव के साथ विभूतिपुर और समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर जाम कर दिया. 

बता दे कि ग्रामीणों का कहना है कि मंगलवार में केराई चौक के पास महुआ दारू पिया, जिसके बाद घर लौटने पर उल्टी होने लगी और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम महुआ दारू की बिक्री होती है. उत्पाद विभाग और पुलिस की मदद से यह धंधा फूल फल रहा है, जबकि बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. यही वजह है कि आज एक ग्रामीण इसके शिकार हो गए.

मृतक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र कराई डीह वार्ड छह निवासी छोटू राम के रूप में हुई है. मृतक के ग्रामीण महिला का बताना है कि मंगलवार को महुआ दारू पीकर वह घर गया था, इसके बाद वह बीमार पड़े और उसकी मौत हो गई दिन में चौक पर निकला था वहीं जाकर पिया है. गांव में जहरीली शराब बेची जा रही है और उसी में जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है. वह अपने घर में कमाने वाला इकलौता शख्स था. 

बता दें कि उसके पांच बच्चे थे. महुआ दारू बनाने वाले पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिस वजह से उन लोगों का कारोबार फैल रहा है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने बुझाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है. विभूतिपुर पुलिस का बताना है कि बताया जाता है क्या वेद रूप से शराब यहां बन रही है, जिसे पीने से इसकी मौत हुई है हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत कैसे हुई है मालूम चल सकेगा, पुलिस कार्रवाई कर रही है.

