Samastipur News: बिहार चुनाव समाप्त होते ही दारू पीने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने खूब काटा बवाल

Samastipur News: बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कराई पुल चौक के पास मंगलवार (11 नवंबर) की देर शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि युवक की महुआ दारू पीने से मौत हुई है. इसके बाद आज (बुधवार, 12 नवंबर) शव के साथ विभूतिपुर और समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक ने मंगलवार के दिन केराई चौक के पास महुआ दारू पी थी, जिसके बाद घर लौटने पर उल्टी होने लगी और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम महुआ दारू की बिक्री होती है. उत्पाद विभाग और पुलिस की मदद से यह धंधा फूल फल रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. यही वजह है कि आज एक ग्रामीण इसके शिकार हो गए. मृतक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र कराई डीह वार्ड छह निवासी छोटू राम के रूप में हुई. मृतक के ग्रामीण महिला का बताना है कि मंगलवार (11 नवंबर) को महुआ दारू पीकर वह घर गया था. इसके बाद वह बीमार पड़े और उसकी मौत हो गई. दिन में चौक पर घूमने निकला था, वहीं जाकर दारू पीया. गांव में जहरीली शराब बेची जा रही है और उसी में जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है. वह अपने घर में कमाने वाला इकलौता शख्स था. उसके पांच बच्चे थे.

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस यहां महुआ दारू बनाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिस वजह से उन लोगों का कारोबार फैल रहा है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने-बुझाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है. विभूतिपुर पुलिस का बताना है कि बताया जाता है क्या वेद रूप से शराब यहां बन रहा है, जिसे पीने से इसकी मौत हुई है. हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मौत का असली कारण क्या था?

