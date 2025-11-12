Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998794
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: बिहार चुनाव समाप्त होते ही दारू पीने से युवक की मौत, ग्रामीणों ने खूब काटा बवाल

Samastipur News: मृतक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र कराई डीह वार्ड छह निवासी छोटू राम के रूप में हुई है. वह अपने घर में कमाने वाला इकलौता शख्स था. उसके पांच बच्चे थे. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम महुआ दारू की बिक्री होती है. उत्पाद विभाग और पुलिस की मदद से यह धंधा फूल फल रहा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:19 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Samastipur News: बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां विभूतिपुर थाना क्षेत्र के कराई पुल चौक के पास मंगलवार (11 नवंबर) की देर शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि युवक की महुआ दारू पीने से मौत हुई है. इसके बाद आज (बुधवार, 12 नवंबर) शव के साथ विभूतिपुर और समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर आगजनी कर जाम कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक ने मंगलवार के दिन केराई चौक के पास महुआ दारू पी थी, जिसके बाद घर लौटने पर उल्टी होने लगी और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में खुलेआम महुआ दारू की बिक्री होती है. उत्पाद विभाग और पुलिस की मदद से यह धंधा फूल फल रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. यही वजह है कि आज एक ग्रामीण इसके शिकार हो गए. मृतक की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र कराई डीह वार्ड छह निवासी छोटू राम के रूप में हुई. मृतक के ग्रामीण महिला का बताना है कि मंगलवार (11 नवंबर) को महुआ दारू पीकर वह घर गया था. इसके बाद वह बीमार पड़े और उसकी मौत हो गई. दिन में चौक पर घूमने निकला था, वहीं जाकर दारू पीया. गांव में जहरीली शराब बेची जा रही है और उसी में जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है. वह अपने घर में कमाने वाला इकलौता शख्स था. उसके पांच बच्चे थे. 

ये भी पढ़ें- सुबह-सुबह बेगूसराय में सनसनी, पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस यहां महुआ दारू बनाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिस वजह से उन लोगों का कारोबार फैल रहा है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने-बुझाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है. विभूतिपुर पुलिस का बताना है कि बताया जाता है क्या वेद रूप से शराब यहां बन रहा है, जिसे पीने से इसकी मौत हुई है. हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मौत का असली कारण क्या था?

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur News

Trending news

bihar chunav 2025
सुगौली में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां, ब्लैकबोर्ड समेत इन पार्टियों के हैं सिंबल
Bihar News Update
Bihar News Live Update: बिहार से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर, यहां देखिए पल-पल की अपडेट
Begusarai Murder Mystery
सुबह-सुबह बेगूसराय में सनसनी, पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव
jharkhand news live
Jharkhand News Live: घाटशिला उपचुनाव खत्म, लेकिन सियासत धुआंधार, बीजेपी-JMM आमने-सामने
RJD candidate Brij Kishor Bind made serious allegations against administration
Kaimur: 'रात भर थाने में बैठाकर...', राजद प्रत्याशी ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप
bihar chunav 2025
Bihar Chunav Exit Poll:क्या खेसारी की होगी शर्मनाक हार? जानिए छपरा सीट का एग्जिट पोल
bihar chunav 2025
'सरकार बदलने आया हूं': 75 वर्षीय दिव्यांग मोहम्मद कलाम ने लाठी के सहारे किया मतदान
Jharkhand Foundation Day
'लाल आतंक से हरित विकास की ओर बढ़ा झारखंड' 25वें स्थापना दिवस पर नई कहानी
Bihar Chunav 2025 LIVE Update
Bihar Chunav 2025 LIVE Update: एग्जिट पोल के नतीजे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह, 500 किलो लड्डू का दिया ऑर्डर
Bihar Chunav Exit Poll 2025
बिहार के एग्जिट पोल में महागठबंधन की शर्मनाक हार के संकेत, जानें इसके 5 बड़े कारण