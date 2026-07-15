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समस्तीपुर: 3 बच्चों की मां से शादी के लिए बेच दी भैंस, फिर दूल्हे की बहनों ने काटा बवाल

Samastipur Love Story: समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित थानेश्वर मंदिर के पास एक बारात में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां दो महिलाओं ने जब दूल्हे को पीटना शुरू कर दिया, तो सभी चौंक गए. बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं दूल्हे की बहनें थीं.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 15, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:01 AM IST
समस्तीपुर: 3 बच्चों की मां से शादी के लिए बेच दी भैंस, फिर दूल्हे की बहनों ने काटा बवाल
Image Credit: समस्तीपुर: 3 बच्चों की मां से शादी के लिए बेच दी भैंस, फिर दूल्हे की बहनों ने काटा बवाल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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