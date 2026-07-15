/समस्तीपुर: 3 बच्चों की मां से शादी के लिए बेच दी भैंस, फिर दूल्हे की बहनों ने काटा बवाल

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समस्तीपुर में प्रेम विवाह के बाद उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब मंदिर से शादी कर बाहर निकले दूल्हे की उसकी ही दो बहनों ने नई नवेली दुल्हन के सामने पिटाई कर दी. बहनों का आरोप है कि युवक घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा और तीन बच्चों की मां से शादी कर ली. वहीं, युवक इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसने अपनी भैंस बेचकर शादी की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पूरा मामला समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र स्थित थानेश्वर मंदिर के पास का है.
बताया जा रहा है कि सरायरंजन थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सतावन चौधरी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद थानेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. शादी के बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक की दो बहनें वहां पहुंच गईं और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाएं युवक को पीटते हुए कह रही हैं कि वह उनका भाई है और घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा है. महिलाओं के मुताबिक, युवक ने तीन बच्चों की मां से शादी कर ली है.
वीडियो में दोनों महिलाएं यह भी कहती सुनाई दे रही हैं कि अब दोनों को घर में नहीं रहने देंगी. घटना के दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो महिलाओं ने उनके साथ भी बहस की. बाद में स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ. वहीं, युवक का कहना है कि मैंने अपनी पसंद से इस लड़की से शादी की है. पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में शादी की. मैंने घर से कोई पैसा नहीं लिया है. मेरी भैंस थी, उसे बेचकर शादी की है. मेरी बहनें मुझे घर में नहीं रहने देने की धमकी दे रही हैं.
युवक ने कहा कि लड़की दूसरी जाति की है, इसलिए घरवाले इस शादी के खिलाफ हैं. मैं ब्राह्मण हूं और मेरी पत्नी तेली समाज से है. उसने कहा कि हम दोनों करीब एक साल से एक-दूसरे से प्रेम करते थे. युवक ने बताया कि उसकी पत्नी समस्तीपुर जिले के ताजपुर की रहने वाली है. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की बात कही है.