/समस्तीपुर: 3 बच्चों की मां से शादी के लिए बेच दी भैंस, फिर दूल्हे की बहनों ने काटा बवाल

बताया जा रहा है कि सरायरंजन थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी सतावन चौधरी ने अपनी प्रेमिका के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और उसके बाद थानेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया. शादी के बाद दोनों दूल्हा-दुल्हन घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी युवक की दो बहनें वहां पहुंच गईं और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों महिलाएं युवक को पीटते हुए कह रही हैं कि वह उनका भाई है और घर से पांच लाख रुपये लेकर भागा है. महिलाओं के मुताबिक, युवक ने तीन बच्चों की मां से शादी कर ली है.