Samastipur News: 6 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फांसी लगाकर दे दी जान, जानें कारण

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर मंगलवार (02 सितंबर) की शाम को फंदे से लटकर जान दे दिया. मृतक की पहचान बंधार पंचायत के परशुराम गांव के वार्ड संख्या-16 निवासी पवन राम के पुत्र 22 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार के रूम में हुई है. मृतक की मां मंजू देवी ने बताया कि बेटे रजनीश कुमार का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था. वो ससुराल में नही रहना चाहती थी. इसको लेकर मेरे बेटे से विवाद होता रहता था.

मृतक की मां ने बताया कि मंगलवार की शाम को रजनीश और उसकी पत्नी सुनिता के बीच किसी बात को लेकर फोन पर ही झगड़ा हुआ था. पत्नी से बात करके रजनीश ने उसका नंबर ब्लाक कर दिया और फिर गमछे से फंदा बनाकर लटकर जान दे दी. उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले ही मेरे बेटे ने रोसड़ा निवासी सुनीता से लव मैरिज की थी. रजनीश के पड़ोसियों ने बताया कि वह गांव में रहकर मजदूरी का कार्य करता था. रजनीश तीन भाई में दूसरे नंबर पर था.

वहीं घटना की सूचना पर पहुंची हथौड़ी थाना अध्यक्ष मौसम, एसआई मुखराम सिंह सुरेश साह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. इस संबंध में हथौड़ी थाना अध्यक्ष मौसम ने बताया कि परशुराम गांव से एक युवक को फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- मंटू कुमार रॉय

