Samastipur News: 6 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फांसी लगाकर दे दी जान, जानें कारण
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2906690
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: 6 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फांसी लगाकर दे दी जान, जानें कारण

Samastipur News: मृतक रजनीश की मां मंजू देवी ने बताया कि उनके बेटे ने 6 महीने पहले ही लव मैरिज की थी. उसकी पत्नी ससुराल में नहीं रहना चाहती थी, इसको लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता था. मंगलवार (02 सितंबर) की शाम को भी दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी कारण से बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 03, 2025, 05:44 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर में युवक ने खुदकुशी की
समस्तीपुर में युवक ने खुदकुशी की

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत हथौड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक ने पारिवारिक कलह से तंग आकर मंगलवार (02 सितंबर) की शाम को फंदे से लटकर जान दे दिया. मृतक की पहचान बंधार पंचायत के परशुराम गांव के वार्ड संख्या-16 निवासी पवन राम के पुत्र 22 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार के रूम में हुई है. मृतक की मां मंजू देवी ने बताया कि बेटे रजनीश कुमार का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था. वो ससुराल में नही रहना चाहती थी. इसको लेकर मेरे बेटे से विवाद होता रहता था.

मृतक की मां ने बताया कि मंगलवार की शाम को रजनीश और उसकी पत्नी सुनिता के बीच किसी बात को लेकर फोन पर ही झगड़ा हुआ था. पत्नी से बात करके रजनीश ने उसका नंबर ब्लाक कर दिया और फिर गमछे से फंदा बनाकर लटकर जान दे दी. उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले ही मेरे बेटे ने रोसड़ा निवासी सुनीता से लव मैरिज की थी. रजनीश के पड़ोसियों ने बताया कि वह गांव में रहकर मजदूरी का कार्य करता था. रजनीश तीन भाई में दूसरे नंबर पर था. 

ये भी पढ़ें- कटिहार में मखाना खेत विवाद ने लिया खूनी रूप, मारपीट में 17 लोग गंभीर रूप से घायल

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं घटना की सूचना पर पहुंची हथौड़ी थाना अध्यक्ष मौसम, एसआई मुखराम सिंह सुरेश साह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. इस संबंध में हथौड़ी थाना अध्यक्ष मौसम ने बताया कि परशुराम गांव से एक युवक को फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट- मंटू कुमार रॉय

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samastipur NewsSuicide

Trending news

Prashant Kishor
Bihar Politics: गाली-गलौज की राजनीति पर भड़के प्रशांत किशोर
Bagaha News
बगहा में BJP नेता तुषार सिंह की पहल, डुमरिया में लगे कैंप में बांटी गईं ट्राई साईकिल
Vaishali news
Vaishali News: यूपी से बिहार लाई जा रही थी 60 लाख की शराब, पुलिस ने किया खेल खराब
Katihar News
कटिहार में मखाना खेत विवाद ने लिया खूनी रूप, मारपीट में 17 लोग गंभीर रूप से घायल
Jamui News
जमुई में बालू माफिया का आतंक, पुलिस पर हमला कर आरोपी छुड़ाया, तीन पुलिसकर्मी घायल
Bihar election
Bihar Election: 'मां को गाली' पर भावुक होकर पीएम मोदी ने चल दिया चुनावी दांव!
Vijay Sinha News
पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर बोले विजय सिन्हा, मर्यादा की सारी हदें पार
Jharkhand High court
JPSC 11वीं सिविल सेवा परीक्षा विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Saket Singh News
राहुल गांधी को खदेड़ने पर उतारू हो चुकी है बिहार की जनता : जदयू सचिव साकेत सिंह
BPSC TRE 4 Exam
BPSC TRE 4: बिहार में दिसंबर में होगी BPSC TRE 4 परीक्षा, 27910 पदों पर होगी बहाली
;