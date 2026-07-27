/समस्तीपुर: रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा 2 बच्चों का पिता, ग्रामीणों ने पकड़कर पति के सामने ही करा दी शादी

पन्नालाल ने बताया कि करीब 10 साल पहले वह खगड़िया के एक स्कूल में शिक्षक थे, जहां अनुराधा पढ़ाई करती थीं. वहीं दोनों की पहचान हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. बाद में पन्नालाल अपने गांव लौट आए और उनकी शादी हो गई. इधर, अनुराधा ने सिंघिया खुर्द के ANM कॉलेज में दाखिला लिया तो दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई. इसी दौरान अनुराधा ने कॉलेज के स्टाफ मनोहर कुमार से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पन्नालाल और अनुराधा का संपर्क बना रहा. शनिवार रात हुई मुलाकात के बाद मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया और पंचायत के फैसले के बाद दोनों की शादी करा दी गई.