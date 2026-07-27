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समस्तीपुर: रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा 2 बच्चों का पिता, ग्रामीणों ने पकड़कर पति के सामने ही करा दी शादी

Samastipur News: समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां शादीशुदा प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा तो ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. पंचायत के फैसले के बाद महिला के पति की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Jul 27, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:25 AM IST
समस्तीपुर: रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा 2 बच्चों का पिता, ग्रामीणों ने पकड़कर पति के सामने ही करा दी शादी
Image Credit: रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा 2 बच्चों का पिता, ग्रामीणों ने पकड़कर पति के सामने ही करा दी शादी

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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