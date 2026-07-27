/समस्तीपुर: रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा 2 बच्चों का पिता, ग्रामीणों ने पकड़कर पति के सामने ही करा दी शादी

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Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां शनिवार देर रात एक शादीशुदा युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर के पास पहुंचा था. दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत के फैसले के बाद दोनों की शादी करा दी गई. इस दौरान महिला का पति भी मौके पर मौजूद रहा.
जानकारी के अनुसार, खगड़िया निवासी अनुराधा कुमारी ने करीब डेढ़ साल पहले सिंघिया खुर्द स्थित ANM कॉलेज में नर्सिंग कोर्स में लिया था. पढ़ाई के दौरान कॉलेज के स्टाफ मनोहर कुमार से उनका प्रेम संबंध हो गया और करीब छह महीने पहले दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया. हालांकि, मनोहर पहले से शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. दूसरी ओर, अनुराधा का पहले से ताजपुर थाना क्षेत्र के चक पहाड़ निवासी पन्नालाल यादव से भी प्रेम संबंध था. शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला जारी रहा.
शनिवार रात पन्नालाल अनुराधा से मिलने उसके गांव पहुंचा था. इसी दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया. मामले की सूचना मिलने पर गांव में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों पक्षों की बात सुनी गई, जिसके बाद दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी. इसके बाद अनुराधा के पति मनोहर कुमार की मौजूदगी में अनुराधा और पन्नालाल की शादी करा दी गई. पन्नालाल भी शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं, 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा.
पन्नालाल ने बताया कि करीब 10 साल पहले वह खगड़िया के एक स्कूल में शिक्षक थे, जहां अनुराधा पढ़ाई करती थीं. वहीं दोनों की पहचान हुई और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. बाद में पन्नालाल अपने गांव लौट आए और उनकी शादी हो गई. इधर, अनुराधा ने सिंघिया खुर्द के ANM कॉलेज में दाखिला लिया तो दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई. इसी दौरान अनुराधा ने कॉलेज के स्टाफ मनोहर कुमार से प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद पन्नालाल और अनुराधा का संपर्क बना रहा. शनिवार रात हुई मुलाकात के बाद मामला पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया और पंचायत के फैसले के बाद दोनों की शादी करा दी गई.