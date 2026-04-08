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समस्तीपुर में 'शोले' स्टाइल ड्रामा, प्रेमिका से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका शादीशुदा युवक, 6 घंटे टावर पर चढ़ा रहा

समस्तीपुर जिले के मोरवा हलई थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा युवक वासुदेव कुमार अपनी प्रेमिका को वापस पाने की जिद में 6 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ा रहा. वह हैदराबाद में मजदूरी के दौरान युवती के संपर्क में आया था. पुलिस द्वारा बरामद किए जाने के बाद परिजनों ने दोनों को अलग कर दिया था. स्थानीय विधायक रणविजय साहू के हस्तक्षेप के बाद वह नीचे उतरा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:19 PM IST

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समस्तीपुर में टावर पर चढ़ा युवक
समस्तीपुर में टावर पर चढ़ा युवक

बिहार के समस्तीपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. यहाँ एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका को साथ रखने की जिद पर मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जा चढ़ा. इस घटना के बाद कई घंटों तक प्रशासन और स्थानीय लोगों की सांसें अटकी रहीं.

मामला समस्तीपुर जिले के मोरवा हलई थाना क्षेत्र अंतर्गत ररियाही पंचायत के कुमैया चौक का है. यहाँ बुधवार को वासुदेव कुमार नाम का एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ने के बाद उसने हंगामा शुरू कर दिया और मांग करने लगा कि उसकी प्रेमिका को तुरंत उसके पास लाया जाए. देखते ही देखते टावर के नीचे सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. युवक टावर के ऊपर से चिल्ला-चिल्लाकर धमकी दे रहा था कि अगर शाम 7 बजे तक उसकी प्रेमिका को उसे नहीं सौंपा गया, तो वह ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा. इस चेतावनी ने पुलिस और प्रशासन के हाथ-पांव फुला दिए.

जानकारी के मुताबिक, वासुदेव कुमार की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी. वह रोजी-रोटी के लिए हैदराबाद में मजदूरी करता था. इसी दौरान करीब दो साल पहले उसका संपर्क पटोरी थाना क्षेत्र की एक युवती से हुआ. दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ा कि एक महीने पहले उन्होंने भागकर शादी कर ली. युवक के घर वालों ने इस मामले में केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हैदराबाद से बरामद किया और मंगलवार को उन्हें उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया. हालांकि, सामाजिक दबाव के कारण दोनों को अलग कर दिया गया, जिससे वासुदेव काफी आहत था और इसी नाराजगी में उसने टावर पर चढ़कर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल, एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं. स्थानीय पुलिस और प्रशासन उसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. आखिर में स्थानीय राजद विधायक रणविजय साहू मौके पर पहुंचे. विधायक और पुलिस अधिकारियों ने मेगाफोन के जरिए वासुदेव से बात की और उसे भरोसा दिलाया कि उसकी समस्या का कानूनी और उचित समाधान निकाला जाएगा. करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद युवक सुरक्षित नीचे उतरा, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली. फिलहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.

इनपुट- मनटुन कुमार रॉय

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