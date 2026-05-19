समस्तीपुर बना 'अंगारा'! 42 डिग्री में छूटे पसीने, बच्चों को राहत देने के लिए बदले स्कूलों के नियम

Samastipur Weather: समस्तीपुर जिले में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है. 18 मई, 2026 यानी सोमवार को दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और लोग घरों में रहने को मजबूर दिखे. हालांकि, शाम के समय हल्की हवा चलने से थोड़ी राहत जरूर मिली. पिछले 24 घंटे के दौरान समस्तीपुर सबसे गर्म दिन रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इसके अलावा सिंघिया, हसनपुर, दलसिंहसराय, खानपुर, शिवाजीनगर और मोहिउद्दीननगर में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. वहीं, कई प्रखंडों में पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहा. भीषण गर्मी और लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव करते हुए सुबह 11 बजे तक ही कक्षाएं चलाने का निर्देश जारी किया गया है.

प्रशासन का कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह 11 बजे के बाद बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. फिलहाल, अगले एक-दो दिनों तक बारिश की संभावना भी नहीं है. गर्मी का असर आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है. बाजारों में दोपहर के समय भीड़ कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पटना में आज 42 डिग्री तक जाएगा पारा, कल तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना!