इंस्टाग्राम चैट से खुला राज: समस्तीपुर से लापता 12 साल का बच्चा, पुलिस को कालिंपोंग में मिला

Samastipur news: समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र से लापता हुआ 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा करीब एक महीने बाद पश्चिम बंगालसिक्किम सीमा के कालिंपोंग से सकुशल बरामद किया गया. पुलिस को बच्चे का सुराग मोबाइल कॉल से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम चैट के जरिए मिला. तकनीकी जांच, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और पुलिस टीम की तत्परता से यह संभव हो सका.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 12:40 PM IST

Samastipur news: कभी-कभी बच्चों की मासूम नाराजगी उन्हें ऐसे सफर पर ले जाती है, जहां न मंजिल का पता होता है और न ही खतरों का अंदाजा. ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां 9 दिसंबर 2025 को लापता हुआ 12 वर्षीय नाबालिग बच्चा करीब एक महीने बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल-सिक्किम सीमा क्षेत्र के कालिंपोंग से सकुशल बरामद किया गया. इस पूरे मामले में समस्तीपुर पुलिस की सतर्कता और सोशल मीडिया पर पैनी नजर ने अहम भूमिका निभाई. पुलिस को बच्चे का सुराग किसी फोन कॉल से नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम चैट के जरिए मिला, जिसने इस खोज को और भी खास बना दिया.नाबालिग का मोबाइल नंबर बंद था, लेकिन वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में था. इसी दौरान इंस्टाग्राम चैट के माध्यम से उसकी गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंची. डिजिटल लोकेशन ट्रेस करने पर बच्चे की मौजूदगी पश्चिम बंगाल के कालिंपोंग क्षेत्र में सामने आई. लोकेशन की पुष्टि होते ही नगर थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह के निर्देश पर दरोगा पम्मी तिवारी समेत तीन पुलिसकर्मियों की एक टीम को तुरंत कालिंपोंग के लिए रवाना किया गया.

होटल से सकुशल बरामद
पुलिस टीम ने स्थानीय स्तर पर कड़ी छानबीन के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमा क्षेत्र में स्थित एक होटल से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया. इसके बाद बच्चे को सुरक्षित समस्तीपुर लाया गया और सीजेएम-2 के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. बच्चे के सकुशल मिलने से परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस की तत्परता की सराहना की.

ये भी पढ़ें: समस्तीपुर में चप्पल दुकानदार ने रंगदारी देने से किया इनकार, बेरहमी से कर दी पिटाई

डांट से नाराज होकर छोड़ा घर 
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर कचहरी रोड निवासी राहुल राज का नाबालिग पुत्र 9 दिसंबर को बिना किसी को बताए घर से निकल गया था. परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. पूछताछ में सामने आया कि बच्चे को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-7 पर मौर्य एक्सप्रेस में चढ़ते हुए देखा गया था. पुलिसिया जांच में यह भी सामने आया कि बच्चा कुछ पैसे लेकर घर से निकला था और ट्रेन व बस के जरिए कालिंपोंग पहुंच गया. शुरुआती दिनों में वह होटल में ठहरा, लेकिन पैसे खत्म होने पर दुकानों और होटलों में छोटे-मोटे काम करने लगा. पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वह माता-पिता की डांट-फटकार से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया था.

थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा
थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने इस घटना को समाज के लिए एक सबक बताते हुए अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि अनावश्यक डांट-फटकार के बजाय बच्चों से संवाद, समझ और विश्वास का रिश्ता कायम करना ज्यादा जरूरी है, ताकि मासूम भावनाएं भटकने की बजाय सही दिशा में आगे बढ़ सकें.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

Samastipur News

