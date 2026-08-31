/पड़ोसी युवक से सीढ़ी पर पत्नी को बात करते देख पति ने खोया था आपा, गला घोंटकर मार डाला, समस्तीपुर में मची सनसनी

पुलिस के अनुसार, अजीत पोद्दार दिल्ली में फल की दुकान चलाता है और घटना से करीब 10 दिन पहले अपने घर आया था. इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मीना की पड़ोस के एक युवक से नजदीकियां हैं. इसे लेकर वह काफी नाराज था. घटना की रात परिवार के अन्य लोग सो रहे थे. इसी दौरान मीना घर की सीढ़ी पर पड़ोस के एक युवक से बातचीत कर रही थीं. अजीत की नींद खुलने पर उसने दोनों को देख लिया. अजीत को देखकर युवक वहां से फरार हो गया. इसके बाद गुस्से में अजीत ने पत्नी के साथ मारपीट की और घर की सीढ़ी पर ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.