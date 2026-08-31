/पड़ोसी युवक से सीढ़ी पर पत्नी को बात करते देख पति ने खोया था आपा, गला घोंटकर मार डाला, समस्तीपुर में मची सनसनी

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समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में चार दिन पूर्व हुई महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी. जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. अजीत ने अपनी पत्नी को रात में पड़ोस के एक युवक से बातचीत करते देख लिया था. इसके बाद गुस्से में उसने पत्नी के साथ मारपीट की और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद मामले को दूसरा रूप देने के लिए उसने जमीनी विवाद में पड़ोसियों की तरफ से पत्नी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था.
सदर डीएसपी-2 संजय कुमार ने बताया कि 26 अगस्त की रात खानपुर थाना क्षेत्र के कानू बिशनपुर गांव में घर के अंदर मीना देवी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतका के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. डीएसपी ने बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस को हत्या में मृतका के पति की संलिप्तता का संदेह हुआ. जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिससे पुलिस का शक अजीत कुमार पोद्दार पर गहराता गया.
पुलिस के अनुसार, अजीत पोद्दार दिल्ली में फल की दुकान चलाता है और घटना से करीब 10 दिन पहले अपने घर आया था. इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मीना की पड़ोस के एक युवक से नजदीकियां हैं. इसे लेकर वह काफी नाराज था. घटना की रात परिवार के अन्य लोग सो रहे थे. इसी दौरान मीना घर की सीढ़ी पर पड़ोस के एक युवक से बातचीत कर रही थीं. अजीत की नींद खुलने पर उसने दोनों को देख लिया. अजीत को देखकर युवक वहां से फरार हो गया. इसके बाद गुस्से में अजीत ने पत्नी के साथ मारपीट की और घर की सीढ़ी पर ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद अजीत ने मामले को जमीनी विवाद का रूप देने की कोशिश की. उसने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया. हालांकि, शुरुआती जांच में ही पुलिस को उसके बयान पर संदेह होने लगा था. पुलिस के अनुसार, अजीत जिस तरह से पड़ोसियों द्वारा हत्या किए जाने की बात बता रहा था. घटनास्थल पर उसके अनुरूप कोई साक्ष्य नहीं मिले. इसके बाद पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.
घटना के दिन अजीत पोद्दार ने बताया था कि वह दिल्ली में रहता है और 28 अगस्त को वापस दिल्ली जाने वाला था. उसने कहा था कि 27 अगस्त की रात वह अपने दोनों बच्चों के साथ घर के दरवाजे पर सोया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी घर के अंदर सो रही थीं. उसके अनुसार, रात करीब 12 बजे बारिश शुरू होने पर उसकी नींद खुली. इसके बाद उसने देखा कि उसकी पत्नी घर की सीढ़ी पर मृत पड़ी हैं. उसने परिवार के अन्य लोगों को जगाया और पुलिस को घटना की सूचना दी.