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पड़ोसी युवक से सीढ़ी पर पत्नी को बात करते देख पति ने खोया था आपा, गला घोंटकर मार डाला, समस्तीपुर में मची सनसनी

समस्तीपुर में मीना देवी मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पत्नी को गैर-मर्द से बात करते देख पति ने ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इसके बाद जमीनी विवाद की झूठी कहानी रची थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByShailendra
Published: Aug 31, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:15 AM IST
पड़ोसी युवक से सीढ़ी पर पत्नी को बात करते देख पति ने खोया था आपा, गला घोंटकर मार डाला, समस्तीपुर में मची सनसनी
Image Credit: समस्तीपुर मर्डर केस का खुलासा (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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