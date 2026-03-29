Samastipur News: पिता के निधन के बाद सिलाई कर मां ने बढ़ाया आगे, शमशेर अली बना छठा टॉपर

Samastipur Matric Topper 2026: बिहार के समस्तीपुर जिले के शमशेर अली ने मैट्रिक परीक्षा में 485 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में छठा स्थान हासिल किया है. पिता के निधन के बाद शमशेर की माँ ने सिलाई मशीन चलाकर घर चलाया और उनकी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया.
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दसवीं के परिणाम जारी करने के बाद समस्तीपुर जिले में जश्न का माहौल है. यहाँ के मिल्लत एकेडमी के एक अत्यंत मेधावी छात्र शमशेर अली ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मैट्रिक की परीक्षा में 485 अंक हासिल किए हैं. इस शानदार स्कोर के साथ शमशेर ने पूरे बिहार राज्य में छठा स्थान प्राप्त किया है.
शमशेर अली समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्गीय जहांगीर अंसारी के पुत्र हैं. पिता के असामयिक निधन ने परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था. घर की पूरी जिम्मेदारी शमशेर की माँ के कंधों पर आ गई. संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन माँ का इरादा फौलादी था. उन्होंने हार मानने के बजाय सिलाई मशीन को अपना हथियार बनाया. दिन-भर और देर रात तक दूसरों के कपड़े सिलकर उन्होंने घर का खर्च चलाया और पाई-पाई जोड़कर शमशेर की पढ़ाई जारी रखी.
शमशेर ने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया. उन्होंने अपनी माँ के त्याग को करीब से देखा था और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी. शमशेर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. आज मिल्लत एकेडमी के शिक्षकों और स्थानीय लोगों के बीच शमशेर और उनकी माँ की चर्चा हर जुबान पर है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शमशेर जैसे छात्र समाज के लिए मिसाल हैं.
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शमशेर अली की यह कहानी उन हजारों छात्रों के लिए एक मशाल की तरह है जो अभावों और कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं. समस्तीपुर के लोगों का कहना है कि शमशेर की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और परिवार का साथ हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती. आज शमशेर के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई उस वीर माँ के संघर्ष को सलाम कर रहा है.