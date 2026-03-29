Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3158161
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: पिता के निधन के बाद सिलाई कर मां ने बढ़ाया आगे, शमशेर अली बना छठा टॉपर

Samastipur Matric Topper 2026: बिहार के समस्तीपुर जिले के शमशेर अली ने मैट्रिक परीक्षा में 485 अंक प्राप्त कर पूरे राज्य में छठा स्थान हासिल किया है. पिता के निधन के बाद शमशेर की माँ ने सिलाई मशीन चलाकर घर चलाया और उनकी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:17 PM IST

Trending Photos

समस्तीपुर के शमशेर अली ने मैट्रिक में गाड़ा झंडा
समस्तीपुर के शमशेर अली ने मैट्रिक में गाड़ा झंडा

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दसवीं के परिणाम जारी करने के बाद समस्तीपुर जिले में जश्न का माहौल है. यहाँ के मिल्लत एकेडमी के एक अत्यंत मेधावी छात्र शमशेर अली ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मैट्रिक की परीक्षा में 485 अंक हासिल किए हैं. इस शानदार स्कोर के साथ शमशेर ने पूरे बिहार राज्य में छठा स्थान प्राप्त किया है.

शमशेर अली समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले स्वर्गीय जहांगीर अंसारी के पुत्र हैं. पिता के असामयिक निधन ने परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था. घर की पूरी जिम्मेदारी शमशेर की माँ के कंधों पर आ गई. संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन माँ का इरादा फौलादी था. उन्होंने हार मानने के बजाय सिलाई मशीन को अपना हथियार बनाया. दिन-भर और देर रात तक दूसरों के कपड़े सिलकर उन्होंने घर का खर्च चलाया और पाई-पाई जोड़कर शमशेर की पढ़ाई जारी रखी.

शमशेर ने अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी गरीबी को आड़े नहीं आने दिया. उन्होंने अपनी माँ के त्याग को करीब से देखा था और यही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी. शमशेर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे जिले का मान बढ़ाया है. आज मिल्लत एकेडमी के शिक्षकों और स्थानीय लोगों के बीच शमशेर और उनकी माँ की चर्चा हर जुबान पर है. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शमशेर जैसे छात्र समाज के लिए मिसाल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- LPG Crisis: एजेंसी के बाहर मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को मजबूर उपभोक्ता

शमशेर अली की यह कहानी उन हजारों छात्रों के लिए एक मशाल की तरह है जो अभावों और कठिन परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं. समस्तीपुर के लोगों का कहना है कि शमशेर की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और परिवार का साथ हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती. आज शमशेर के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई उस वीर माँ के संघर्ष को सलाम कर रहा है.

TAGS

Samastipur NewsBihar Matric Result 2026

Trending news

Samastipur News
Samastipur News: पिता के निधन के बाद सिलाई कर मां ने बढ़ाया आगे, शमशेर बना छठा टॉपर
Motihari News
LPG Crisis: एजेंसी के बाहर मच्छरदानी लगाकर रात गुजारने को मजबूर उपभोक्ता
Jehanabad news
जहानाबाद की बेटी का कमाल! मैट्रिक परीक्षा में बिहार में हासिल किया 9वां स्थान
CM nitish kumar
सीएम नीतीश की दिल्ली रवानगी की तैयारी! कल छोड़ सकते हैं बिहार विधान परिषद की सदस्यता
Pappu Yadav
'90% नेता सेक्स रैकेट में शामिल...', पप्पू यादव का विवादित बयान, सरकार से की ये मांग
Bihar Matric Result 2026
Bihar Matric Result: बेतिया के सत्यम का जलवा, 482 अंक लाकर जिले का नाम किया रौशन
Jehanabad news
Bihar Board 10th Topper: शेखपुरा के होनहारों का जलवा, टॉप-10 में 9 ने मारी बाजी
Jehanabad news
जहानाबाद एसपी का चला हंटर, कर्तव्य में लापरवाही पर तीन थानों के प्रभारी सस्पेंड
BSEB 10th Result 2026
बिहार 10वीं रिजल्ट: वैशाली की शबरीन परवीन बनीं स्टेट टॉपर, रचा नया कीर्तिमान!
Bokaro News
बोकारो: दुबई गए प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गांव में पसरा मातम