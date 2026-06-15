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Samastipur News: SP आवास के पास IB अधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

Samastipur News: समस्तीपुर में SP आवास के समीप मॉर्निंग वॉक पर निकली IB पुलिस पदाधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी. महिला का कॉलर पकड़कर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन शोर मचने पर आरोपी फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 15, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:33 PM IST
Samastipur News: SP आवास के पास IB अधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: Samastipur News: SP आवास के पास IB अधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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