/Samastipur News: SP आवास के पास IB अधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

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Samastipur News: समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं. ताजा मामला समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित SP आवास के समीप का है, जहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकली IB पुलिस पदाधिकारी की पत्नी और एक पुलिस दारोगा की बेटी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी. फायरिंग से पहले अपराधियों ने महिला का कॉलर पकड़ लिया. इस दौरान उसके साथ मौजूद दोस्त ने अपराधी को धक्का देकर गिरा दिया और शोर मचाया. हल्ला होते ही अपराधी बाइक से फरार हो गए.
पीड़ित महिला ने अपने दारोगा पिता के साथ नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की. फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से कोई बरामदगी नहीं हुई है. वहीं, इस मामले को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है.
घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने बताया कि वह सुबह अपने दोस्त के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी. तभी SP कोठी से करीब दस कदम पहले बाइक सवार दो अपराधियों ने उसे रोक लिया. अपराधियों ने बंदूक निकालकर उसका कॉलर पकड़ लिया और खींचने की कोशिश करने लगे. महिला ने बताया कि उसने देखा कि अपराधी उसके कंधे के पास बंदूक तान रहा था, तभी उसने बंदूक पकड़ ली. इसी दौरान अपराधी ने फायरिंग कर दी.
महिला ने बताया कि उसी समय उसके साथ मौजूद दोस्त ने अपराधी को धक्का दे दिया. इसके बाद वह युवक उसकी दोस्त पर भी बंदूक तानकर हाथापाई करने लगा. हालांकि, आसपास लोगों को जमा होता देख दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना सुबह करीब 5:45 बजे की बताई जा रही है. महिला का आरोप है कि जब उन्होंने शोर मचाया तो SP ऑफिस के बाहर तैनात गार्ड भी मदद के लिए नहीं आया. गार्ड ने केवल थाने में आवेदन देने की बात कही. महिला ने यह भी कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी जांच की जाती तो अपराधियों की पहचान हो सकती थी.