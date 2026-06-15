/Samastipur News: SP आवास के पास IB अधिकारी की पत्नी और दारोगा की बेटी पर फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी

महिला ने बताया कि उसी समय उसके साथ मौजूद दोस्त ने अपराधी को धक्का दे दिया. इसके बाद वह युवक उसकी दोस्त पर भी बंदूक तानकर हाथापाई करने लगा. हालांकि, आसपास लोगों को जमा होता देख दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना सुबह करीब 5:45 बजे की बताई जा रही है. महिला का आरोप है कि जब उन्होंने शोर मचाया तो SP ऑफिस के बाहर तैनात गार्ड भी मदद के लिए नहीं आया. गार्ड ने केवल थाने में आवेदन देने की बात कही. महिला ने यह भी कहा कि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसकी जांच की जाती तो अपराधियों की पहचान हो सकती थी.