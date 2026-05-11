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समस्तीपुर में बड़ा बवाल, श्मशान घाट की जमीन पर बन रहा था सरकारी भवन, खुदाई में निकले कंकाल

समस्तीपुर के सरायरंजन अंतर्गत भगवतपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के दौरान जमीन से मानव कंकाल निकलने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. ग्रामीणों का आरोप है कि यह जमीन वर्षों पुराना श्मशान घाट है. सूचना पाकर मौके पर पहुँचे अधिकारियों ने फिलहाल काम रुकवा दिया है और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 11, 2026, 10:58 PM IST

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समस्तीपुर में श्मशान घाट की जमीन पर बन रहा सरकारी भवन का विरोध
समस्तीपुर में श्मशान घाट की जमीन पर बन रहा सरकारी भवन का विरोध

समस्तीपुर जिले के सरायरंजन से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ एक सरकारी इमारत बनाने के लिए जब जमीन की खुदाई शुरू हुई, तो वहां से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए और पूरे इलाके में हंगामा मच गया.

यह मामला सरायरंजन प्रखंड की भगवतपुर पंचायत का है. यहाँ के वार्ड नंबर 6 और 7 में सरकार 'पंचायत सरकार भवन' बनवाना चाहती है. जैसे ही निर्माण काम शुरू हुआ और मिट्टी की कटाई के लिए मशीनें चलीं, जमीन के अंदर से पुराने इंसानी कंकाल निकलने लगे. दरअसल, जिस जमीन पर यह बिल्डिंग बन रही है, वह वर्षों पुराना श्मशान घाट है. कंकाल निकलते देख ग्रामीण भड़क गए और काम रुकवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां जमा हो गए.

ग्रामीणों का कहना है कि वे इस निर्माण का विरोध काफी समय से कर रहे हैं. पंचायत की समाजसेवी विभा रानी ने पहले भी अंचलाधिकारी (CO) और दूसरे बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर बताया था कि यह श्मशान की जमीन है और यहाँ भवन नहीं बनाना चाहिए. लेकिन प्रशासन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और काम शुरू करवा दिया. अब जब जमीन के अंदर से पूर्वजों के अवशेष निकलने लगे, तो लोगों का सब्र टूट गया और उन्होंने जमकर नारेबाजी की.

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हंगामे की खबर मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचलाधिकारी निशांत कुमार मौके पर पहुँचे. उन्होंने देखा कि ग्रामीण बहुत गुस्से में हैं. लोगों को समझाने के बाद प्रशासन ने तुरंत निर्माण कार्य रोकने का फैसला लिया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि खुदाई की गई मिट्टी को वापस भर दिया जाएगा और मामले की पूरी जांच की जाएगी. अंचलाधिकारी ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, यहाँ कोई काम नहीं होगा और न्याय के हिसाब से ही फैसला लिया जाएगा.

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