Samastipur News: हेडमास्टर पर छात्रा से 'बैड टच' का आरोप, ग्रामीणों ने स्कूल में किया भारी हंगामा

समस्तीपुर जिले के वारिसनगर से एक ऐसी खबर आई है जिसने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है. यहाँ एक स्कूल के हेडमास्टर पर अपनी ही छात्रा के साथ गलत हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया.

यह घटना वारिसनगर प्रखंड के मनियारपुर स्थित उत्क्रमित रामपुर उर्दू मध्य विद्यालय की है. आरोप है कि शनिवार को स्कूल के हेडमास्टर हरि नारायण राम ने सातवीं कक्षा की एक छात्रा को किसी बहाने से अपने ऑफिस में बुलाया. छात्रा का आरोप है कि वहां हेडमास्टर ने उसके साथ 'बैड टच' किया. डरी-सहमी छात्रा ने घर जाकर रोते हुए अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. बेटी की बात सुनकर परिजन सन्न रह गए और समाज के अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी.

शनिवार की इस घटना के बाद रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल परिसर में इकट्ठा हो गए. लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था. वे हेडमास्टर की इस घिनौनी करतूत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और स्कूल में भारी हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल को मंदिर जैसा पवित्र माना जाता है और अगर वहां का मुखिया ही ऐसी हरकत करेगा, तो बच्चे सुरक्षित कहां रहेंगे? गुस्सा बढ़ता देख आरोपी हेडमास्टर हरि नारायण राम ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि भीड़ उन तक न पहुँच सके.

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हंगामे की सूचना मिलते ही पहले डायल 112 की टीम मौके पर पहुँची, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया. इसके बाद वारिसनगर थाने से भारी पुलिस बल स्कूल पहुँचा. पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी समझाया और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हेडमास्टर को कमरे से बाहर निकाला और सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई. पुलिस की मौजूदगी में भी लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे.

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वारिसनगर थाना अध्यक्ष सर्वेश झा ने बताया कि छात्रा के आरोपों के आधार पर हेडमास्टर को हिरासत में ले लिया गया है. फिलहाल पुलिस परिवार की ओर से लिखित शिकायत का इंतजार कर रही है. थाना अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि जैसे ही परिवार की ओर से आवेदन मिलेगा, मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल स्कूल और आसपास के इलाके में स्थिति को शांत करने की कोशिश की जा रही है.