Samastipur News: फीस में पैसे नहीं मांगते हैं 18 पौधे, मिलिए बिहार के 'ऑक्सीजन मैन' राजेश सुमन से

Samastipur News: आज हम एक ऐसे शिक्षक की बात करने जा रहे हैं, जो बच्चों से फीस के रूप में पैसे नहीं लेते, बल्कि फीस के बदले पेड़ लगवाते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के समस्तीपुर निवासी राजेश कुमार सुमन की, जिन्हें 'ऑक्सीजन मैन' के नाम से भी जाना जाता है. हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. इस दिन लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं. साथ ही कई समाजसेवी संस्थाएं पौधारोपण और पर्यावरण से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं. हालांकि, कुछ ऐसे लोग और संस्थाएं भी हैं जो साल के 365 दिन पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, ताकि हरियाली बढ़े, प्रदूषण कम हो और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें.

'ऑक्सीजन मैन' के नाम से चर्चित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज लीडर सांसद राजेश सुमन अब तक लाखों पेड़ लगा चुके हैं. मूल रूप से समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड के ढरहा गांव के रहने वाले राजेश कुमार सुमन का बचपन से ही पौधारोपण के प्रति झुकाव रहा है.

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वह किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो पौधा ही भेंट करते हैं. पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वह ग्रीन पाठशाला में गरीब बच्चों, खासकर बेटियों को निःशुल्क शिक्षा भी देते हैं. इसके अलावा विभिन्न सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्रों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं.

इसके बदले वे छात्रों से 18 पौधे लगवाते हैं. छात्र भी खुशी-खुशी यह गुरुदक्षिणा अदा करते हैं. राजेश कुमार सुमन ने बताया कि इस पाठशाला में आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है. उन्होंने बताया कि वह विदेश मंत्रालय, रेलवे समेत अन्य विभागों में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन मन नहीं लगने के कारण नौकरी छोड़कर पर्यावरण बचाओ मुहिम से जुड़ गए और अब पूरी तरह पर्यावरण संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं.