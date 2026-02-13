Samastipur News: रेलवे ट्रैक पर मिले महिला-नवजात के शव का खौफनाक सच, अवैध संबंध के शक में पति ने रची थी कत्ल की साजिश

Samastipur News: समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिले महिला और नवजात के शव मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है. अवैध संबंध के शक में पति और उसके परिजनों पर साजिश रचकर हत्या करने का आरोप है. मुख्य आरोपी चंदन कुमार गिरफ्तार, अन्य की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी.
Samastipur News: समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में 5 फरवरी को रेलवे ट्रैक के पास मिले महिला और नवजात शिशु के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. शुरुआती तौर पर यह मामला दुर्घटना प्रतीत हो रहा था, लेकिन गहन जांच में हत्या की साजिश सामने आई. पुलिस के अनुसार, अवैध संबंध के शक में महिला की निर्मम हत्या कर उसके शव को नवजात के साथ रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, ताकि घटना को हादसा दिखाया जा सके. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतका के पति सोमनाथ सुमन, उसके पिता और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
72 घंटे बाद भी नहीं हुई पहचान, दर्ज हुआ हत्या का मामला
घटना 5 फरवरी की है, जब मऊ धनेशपुर उत्तर रेलवे ट्रैक डाउन लाइन के पास महिला और नवजात का शव बरामद हुआ था. पहचान के प्रयास में पुलिस ने शव को 72 घंटे तक सुरक्षित रखा, लेकिन पहचान नहीं होने पर अंतिम संस्कार करा दिया गया. इसके बाद चौकीदार जीवछ पासवान के आवेदन पर 6 फरवरी 2026 को विद्यापति नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.
एसआईटी की जांच में सामने आई सच्चाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस कप्तान ने दलसिंहसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) विवेक कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ी और मृतका की पहचान कंचन कुमारी के रूप में हुई. जांच में पता चला कि कंचन की प्रेम विवाह सोमनाथ सुमन से हुई थी और शादी के बाद वह पति के साथ हरियाणा चली गई थी.
अवैध संबंध के शक में हत्या, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, पति को कंचन के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध होने का शक था. इसी शक के आधार पर उसने अपने जीजा चंदन कुमार और पिता के साथ मिलकर महिला को घर बुलाया और साजिश के तहत उसकी तथा नवजात की हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया. पुलिस ने आरोपी चंदन कुमार को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय