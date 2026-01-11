Samastipur News: बीवी की तानों ने ली जान! UPSC अभ्यर्थी दिग्विजय ने फंदे से लटककर चुकाई बेरोजगारी की कीमत

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुन कर लोगों हतप्रद रह गए. समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक 31 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक का नाम दिग्विजय कुमार था, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और मिथिलेश सिंह के पुत्र थे. घटना स्थल से पुलिस को चार पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें दिग्विजय ने अपनी मानसिक यातना और परिवार के दबाव का जिक्र किया. उसने अपनी पत्नी राधिका और ससुराल पक्ष के कई लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है.

शादी के बाद दिग्विजय लगातार मानसिक दबाव में था. बताया गया कि पत्नी राधिका और उसके पिता लगातार दिग्विजय पर नौकरी करने का दबाव बनाते थे और यह कहते थे कि जब तक नौकरी नहीं लगेगी, हमारी बेटी तुम्हारे पास नहीं रहेगी. इस कारण पति-पत्नी और ससुराल पक्ष के बीच अक्सर मोबाइल पर विवाद होता रहा. दहेज प्रताड़ना की धमकियों के चलते दिग्विजय तनाव में था. 20 नवंबर को ससुर, साला और अन्य लोग घर में घुसकर मारपीट की, साथ ही पत्नी और चार माह की बच्ची को लेकर चले गए. इसके बाद दिग्विजय पूरी तरह मानसिक दबाव में रहने लगा और पत्नी व बेटी से संपर्क नहीं कर पा रहा था.

दिग्विजय ने सुसाइड नोट में लिखा कि पत्नी राधिका अक्सर अपने सहेलियों के पति की नौकरी का हवाला देकर उसे मानसिक दबाव में डालती थी. इसके अलावा, राधिका की बड़ी बहन नेहा उसे विवाद करने के लिए उकसाती थी. लगातार अपमान और मानसिक यातना के कारण दिग्विजय अंदर से टूट गया. शुक्रवार की देर शाम उसने घर से बाहर जाकर रस्सी खरीदी और लौटकर कमरे में बैठकर सुसाइड नोट लिखा.

रात में जब मां ने उसे खाने के लिए बुलाया और फोन का जवाब नहीं मिला, तो मां ने छत पर जाकर देखा तो दिग्विजय फंदे से लटका हुआ था. बेड पर सुसाइड नोट रखा था. घटना की सूचना पर पटोरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सुसाइड नोट जब्त किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर मामला गंभीर माना जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय