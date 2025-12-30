Samastipur News: मां के शव के पास बिलखता रहा बेटा, मोहल्ले वालों ने बुलाई पुलिस, तोड़ा दरवाजा तो सब रह गए हैरान

समस्तीपुर जिले में नगर थाना इलाके के बारह पत्थर मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक किराए के मकान से एक महिला का शव बरामद हुआ. कमरा अंदर से बंद था और बेड पर महिला बेहोश हालत में पड़ी थी. आसपास के लोगों ने बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वे वहां जमा हो गए. हालत देखकर उन्होंने फौरन पुलिस को खबर दी. पुलिस आई और मकान मालिक के साथ कमरे का दरवाजा खोला. वहां महिला मृत पड़ी मिली.

मृत महिला का नाम पुनम कुमारी था. वह अंगारघाट थाना क्षेत्र के अंगार गांव की रहने वाली थी और शैलेश पासवान की पत्नी थी. वह अपने दस साल के बेटे पंकज कुमार के साथ इस किराए के घर में रहती थी. पति शैलेश कहीं और रहते हैं. बेटा ही मां के साथ था. पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है और परिवार वालों को सूचना दे दी गई है.

पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो वहां सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा था. सबसे ज्यादा शक की बात यह थी कि वहां नशे से जुड़े कुछ खाली पैकेट पड़े मिले. इससे पूरा मामला और भी रहस्यमय हो गया. पुलिस को लगता है कि महिला ने शायद कोई जहरीला चीज खा ली हो. लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता. सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर है.

बेटे पंकज ने पुलिस को बताया कि रात में उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई. मां ने कुछ खाया था उसके बाद दोनों सो गए. सुबह जब काफी देर हो गई और मां नहीं उठीं तो वह डर गया. उसने खिड़की से बाहर मदद मांगने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया. पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुनी और फिर सब वहां पहुंच गए. बच्चा अभी सदमे में है और पुलिस उससे धीरे-धीरे पूछताछ कर रही है.

नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया. फिर उसे सदर अस्पताल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए. थानाध्यक्ष अजित कुमार ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह पता चलेगी. अभी सभी संभावनाओं पर जांच चल रही है. पुलिस टीम इलाके में और लोगों से बात कर रही है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके. फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं हुआ है लेकिन रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे.

इनपुट - मंटुन कुमार रॉय