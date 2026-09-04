/समस्तीपुरः पंचायत भवन में करोड़ों का घोटाला! श्मसान की जमीन भी कब्जाई और बिना निर्माण निकाल लिए पैसे, जांच शुरू

समस्तीपुर में पंचायत भवन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सरायरंजन प्रखंड की मेयारी पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत सरकार भवन बनाया जाना है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए श्मशान घाट की जमीन पर इस्तेमाल किया गया. इतना ही नहीं कागजों पर भवन का निर्माण दिखाकर सरकारी पैसे भी निकाल लिए गए. हैरानी की बात यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी एसके सिंह की ओर से सदर एसडीओ राकेश कुमार को भेजी गई रिपोर्ट में बेसमेंट का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में निर्माण कार्य में असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा डालने की बात कहते हुए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की मांग भी की गई है.