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समस्तीपुरः पंचायत भवन में करोड़ों का घोटाला! श्मसान की जमीन भी कब्जाई और बिना निर्माण निकाल लिए पैसे, जांच शुरू

समस्तीपुर के सरायरंजन प्रखंड की मेयारी पंचायत में पंचायत भवन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है. आरोप है कि कागजों पर पंचायत भवन का निर्माण दिखाकर सरकारी पैसा निकाला गया है. भवन के निर्माण के लिए श्मशान घाट की जमीन का इस्तेमाल किया गया है. अब पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 04, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:55 AM IST
समस्तीपुरः पंचायत भवन में करोड़ों का घोटाला! श्मसान की जमीन भी कब्जाई और बिना निर्माण निकाल लिए पैसे, जांच शुरू
Image Credit: समस्तीपुरः पंचायत भवन में करोड़ों का घोटाला! (Zee Media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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