/समस्तीपुरः पंचायत भवन में करोड़ों का घोटाला! श्मसान की जमीन भी कब्जाई और बिना निर्माण निकाल लिए पैसे, जांच शुरू

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समस्तीपुर में पंचायत भवन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, सरायरंजन प्रखंड की मेयारी पंचायत में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से पंचायत सरकार भवन बनाया जाना है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत भवन के निर्माण के लिए श्मशान घाट की जमीन पर इस्तेमाल किया गया. इतना ही नहीं कागजों पर भवन का निर्माण दिखाकर सरकारी पैसे भी निकाल लिए गए. हैरानी की बात यह है कि कार्यपालक पदाधिकारी एसके सिंह की ओर से सदर एसडीओ राकेश कुमार को भेजी गई रिपोर्ट में बेसमेंट का काम पूरा होने की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट में निर्माण कार्य में असामाजिक तत्वों द्वारा बाधा डालने की बात कहते हुए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की मांग भी की गई है.
पंचायत के लोग यहां शवों का अंतिम संस्कार करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अगर इसी जगह पंचायत सरकार भवन बन गया तो अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं बचेगी. हालांकि, प्रशासन के जिद्द पर जगह वही चयनित हुआ पिछले साल भूमि पूजन हुआ और भूमि पूजन से एक दिन पहले मुखिया को जानकारी मिली कि पंचायत सरकार भवन के लिए चिह्नित किया गया है. इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और दूसरे स्थान पर भवन निर्माण की मांग की. विरोध के बीच निर्माण स्थल पर गड्ढा तो खोदा गया, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद काम रोक दिया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब छह महीने से निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है.
ग्रामीणों ने कहा कि अगर पिछले छह महीने से काम बंद है और निर्माण स्थल पर अब भी गड्ढा मौजूद है, तो बेसमेंट का काम पूरा होने की रिपोर्ट आखिर किस आधार पर भेजी गई. रिपोर्ट वायरल होने के बाद पंचायत के मुखिया विजय कुमार समेत ग्रामीणों ने सदर एसडीओ को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच की मांग की है. ग्रामीणों को आशंका है कि बेसमेंट का काम पूरा होने की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण मद की राशि की निकासी तो नहीं कर दी गई. हालांकि, राशि की निकासी हुई है या नहीं, यह जांच का विषय है.
वहीं, इस मामले में सदर एसडीओ राकेश कुमार का कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण स्थल पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती के लिए पत्र जारी किया गया था, लेकिन स्थानीय मुखिया और सीओ से मिली जानकारी में अंतर सामने आया है. अब पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी.