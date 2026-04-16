समस्तीपुर के पटेल मैदान से उठी छात्राओं की आवाज, सम्राट सरकार में क्या खत्म होगा भर्तियों का इंतजार?

Samastipur News: बिहार की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है. सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के युवाओं, खासकर छात्राओं के बीच उम्मीदों का माहौल बना हुआ है. लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब लगने लगा है कि उनकी मेहनत रंग ला सकती है. राजनीतिक बदलाव के साथ ही रोजगार और भर्तियों को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं, जिससे युवाओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है.

समस्तीपुर के पटेल मैदान में हर दिन इस उम्मीद की झलक साफ नजर आती है. यहां सैकड़ों छात्राएं दरोगा, होमगार्ड और बिहार पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी रहती हैं. खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई करने वाली इन छात्राओं के पास संसाधन भले सीमित हों, लेकिन उनके हौसले मजबूत हैं. कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं.

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इन छात्राओं में से कई बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं. उनके पिता मजदूरी या छोटे-मोटे काम कर घर चलाते हैं. बावजूद इसके, ये छात्राएं अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात संघर्ष कर रही हैं. उनका मानना है कि शिक्षा और नौकरी ही उनके जीवन को बदल सकती है और वे अपने परिवार को सहारा दे सकती हैं.

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी से इन छात्राओं की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. उनका कहना है कि अब सरकार को जल्द से जल्द नई भर्तियां निकालनी चाहिए, ताकि उनकी तैयारी को सही दिशा मिल सके. समस्तीपुर के पटेल मैदान से उठ रही ये उम्मीदें बताती हैं कि युवा बदलाव चाहते हैं. अब देखना यह है कि ये इन छात्राओं की उम्मीदें कब तक हकीकत में बदलती हैं.

रिपोर्ट: मन्टुन कुमार रॉय