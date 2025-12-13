Advertisement
समस्तीपुर से लेकर पटना तक गरजा बुलडोजर! अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

Bulldozer Action in Bihar: बिहार के कई जिलों में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है. इसी क्रम में आज (13 दिसंबर) पटना और समस्तीपुर में कार्रवाई हुई. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि आम लोगों को सुगम आवागमन मिल सके.

Dec 13, 2025

Bulldozer Action in Bihar: पूरे बिहार में चल रहे अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत आज (13 दिसंबर) दानापुर छावनी एरिया में लगातार 11वें दिन अतिक्रमण हटवाने का विशेष अभियान चलाया गया. यह अभियान छावनी परिषद और दानापुर नगर परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया. इस अभियान के तहत दानापुर कैंटोनमेंट एरिया के मुख्य बाजार में दोनों तरफ लोगों के द्वारा अतिक्रमण को मुक्त कराया गया. कई बड़े प्रतिष्ठानों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया. छावनी परिषद की टीम ने जमकर कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने अवैध निर्माण को हटाया.

यह भी पढ़ें: रोहिणी आचार्य को मंत्री दिलीप जायसवाल का सपोर्ट! बोले- 'न्याय के लिए...'

मौके पर मौजूद अधिकारियों ने क्या कहा?
इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि आम लोगों को सुगम आवागमन मिल सके और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके. इस संबंध में नगर परिषद दानापुर कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई दानापुर में लगातार 11वें दिन चलाया गया. जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, उनको नोटिस देते हुए खाली कराया जा रहा है. साथ ही, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनकी पहचान कर फाइन भी किया जा रहा है.

रिपोर्ट: इश्तियाक खान

समस्तीपुर के ग्रामीण इलाके में भी चला बुलडोजर
वही, समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड क्षेत्र के मदुदाबाद में शनिवार (13 दिसंबर) को प्रशासन ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. अभियान के तहत सरकारी जमीन पर वर्षों से बने सैकड़ों फुटकर दुकानों को हटाकर इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि मदुदाबाद चौक पर लगातार जाम की समस्या बनी हुई थी. स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार शिकायत दिए जाने के बाद आज पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी भूमि को पूरी तरह खाली कराया गया. उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों ने दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की, उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है. 

रिपोर्ट: मंटुन कुमार रॉय

