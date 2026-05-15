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इसे कहते हैं मौत के मुंह से वापस आना: समस्तीपुर में पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे 4 लोग, मंजर देख कांप उठे लोग

समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर 9 लोग रेलवे लाइन पार कर रहे थे. इसी दौरान ट्रेन अचानक खुल गई और 5 लोग तो रेलवे लाइन पार कर गए लेकिन एक बच्ची और 3 महिलाएं प्लेटफॉर्म और पटरी के बीच में फंस गई. ये नजारा देख वहां के लोगों की रूह कांप गई.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 15, 2026, 07:40 PM IST

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समस्तीपुर में पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे 4 लोग
समस्तीपुर में पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच फंसे 4 लोग

Samastipur News: समस्तीपुर के पटोरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया. ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच 4 लोग फंस गए. करीब 10 डिब्बे गुजरने तक चारों लोग पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच दुबक कर बैठे रहे. राहत की बात ये रही कि सभी की जान बच गई, हालांकि 3 महिलाएं घायल हो गईं. घटना उस वक्त हुई जब 9 लोग रेलवे लाइन पार कर रहे थे. इनमें 5 लोग सुरक्षित निकल गए, लेकिन 3 महिलाएं और एक बच्ची पीछे रह गईं. इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक चल पड़ी. जान बचाने के लिए चारों लोग पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच बैठ गए. 

ट्रेन गुजरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली. घायल महिलाओं की पहचान ममता देवी, जयमाला देवी और सोनाली कुमारी के रूप में हुई है. सभी रोसड़ा की रहने वाली हैं. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहले पटोरी अनु मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया. पीड़िता के अनुसार, वो लोग शादी समारोह से लौट रहे थे. रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन खुल गई और ये हादसा हो गया.

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डॉक्टरों के मुताबिक, ममता देवी और सोनाली कुमारी को कई जगह चोटें आई हैं, जबकि जयमाला देवी के हाथ और पैर में गंभीर जख्म हैं. उनका सिटी स्कैन और एक्स-रे कराया जा रहा है. फिलहाल सभी घायल महिलाओं का इलाज जारी है. रेलवे लाइन पार करने में जरा सी लापरवाही किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है, ये घटना उसकी बड़ी चेतावनी है.

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