LPG के बढ़ते दाम और किल्लत से मिलेगी राहत: समस्तीपुर की राशन दुकानों पर अब अनाज के साथ मिलेगा ईंधन

Samastipur News: समस्तीपुर में ऊर्जा संकट के बीच बिहार सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है. सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लाभुकों को अब जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसका असर रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता पर भी पड़ा है. इसी वजह से सरकार ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में कोयले की आपूर्ति की योजना तैयार की है.

समस्तीपुर जिले में इस फैसले को लेकर लोगों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कोयला डिपो संचालक दिवाकर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सराहनीय कदम बताया है. उनका कहना है कि इससे स्थानीय डिपो और मजदूरों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि कई परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है. हालांकि उन्होंने कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी मांग की है, ताकि योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके.

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वहीं, कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जिसमें समय लग सकता है. लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार यदि बायोगैस प्लांट जैसी वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं पर भी ध्यान दे तो यह पर्यावरण के लिए बेहतर होगा और महिलाओं को धुएं की समस्या से राहत मिल सकती है.

इधर पीडीएस दुकानदार ओमप्रकाश ने भी सरकार के इस कदम को राहत भरा बताया है. उनका कहना है कि एलपीजी की किल्लत के बीच कुकिंग कोयला आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है. कुल मिलाकर, इस फैसले को जरूरत के समय उठाया गया एक अहम और राहतकारी कदम माना जा रहा है.