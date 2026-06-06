/समस्तीपुरः लोगों से छुपकर अपनी प्रेमिका से मिलता था शिक्षक, लोगों ने पकड़कर करा दी शादी

Samastipur Teacher Marriage: समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक कोचिंग शिक्षक और एक गांव की युवती के बीच चल रहा प्रेम प्रसंग विवाह में बदल गया. ग्रामीणों एवं दोनों पक्षों के परिजनों की मौजूदगी में गांव के ही मंदिर में दोनों की विधिवत शादी संपन्न कराई गई. विवाह के बाद दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. जानकारी के अनुसार, युवक शंकर चौक स्थित एक कोचिंग संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्य करता है. इसी दौरान उसकी पहचान गांव की एक युवती से हुई थी. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह संबंध प्रेम प्रसंग में बदल गया.