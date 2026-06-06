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समस्तीपुरः लोगों से छुपकर अपनी प्रेमिका से मिलता था शिक्षक, लोगों ने पकड़कर करा दी शादी

Samastipur News: शिक्षक जब अपनी प्रेमिका से मिलने आया, तभी दोनों को एक साथ देख ग्रामीणों ने रोक लिया. इसके बाद लोगों ने दोनों के परिजनों को बुलाकर उनके सामने एक मंदिर में दोनों की शादी कर दी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 06, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:11 AM IST
समस्तीपुरः लोगों से छुपकर अपनी प्रेमिका से मिलता था शिक्षक, लोगों ने पकड़कर करा दी शादी
Image Credit: लोगों ने प्रेमी जोड़े की शादी कराई

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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