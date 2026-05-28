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Samastipur: घर से 200 मीटर दूर संदिग्ध हालत में मिला पेट्रोल पंप कर्मी का शव, सिर-गले पर मिले चोट के निशान

Samastipur News: समस्तीपुर के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र में सुबह-सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान कागपुर केवटा निवासी तिरवेणी राय के बेट अजित कुमार, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है. वह एक पेट्रोल पंप पर कार्य करता था.

Written By  Mantun Kumar Roy|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 11:42 AM IST

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युवक का शव मिलने से सनसनी
युवक का शव मिलने से सनसनी

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर से महज 200 मीटर की दूरी पर एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं. मृतक पेट्रोल पंप पर नोजल मैन और मैनेजर के तौर पर काम करता था. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. घटना केवटा कागपुर चौर की है.

मृतक की पहचान कागपुर केवटा निवासी तिरवेणी राय के बेट अजित कुमार, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है. ग्रामीणों ने सुबह चौर (चेवर) में शव देखा और परिजनों को सूचना दी. मृतक के बड़े भाई चंदन कुमार राय ने बताया कि अजित पिछले 6 साल से विजयवंत एंड संस पेट्रोल पम्प में काम करता था. बुधवार (27 मई) रात करीब 10 बजे वह काम से घर लौट रहा था, लेकिन घर नहीं लौटा. आज सुबह उसकी गाड़ी सड़क किनारे लावारिस हालत में मिली है. 

शरीर पर मिले चोट के निशान

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चंदन कुमार राय ने बताया कि अजित के नाक से खून निकला हुआ था. गले पर दबाने के निशान थे और सिर भी फटा हुआ था. अजित पांच भाइयों में सबसे छोटा था. दो साल पहले ही उसकी शादी कुमकुम से हुई थी. उसका एक साल का बेटा सत्यम है. बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां-बाप और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है.

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पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई. पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि शव मिलने की सुचना पर पुलिस पहुंची है. जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट होगा. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगा रही है.

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