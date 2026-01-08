Poisonous Liquor: नए साल में जहरीली शराब से पहली मौत, मृतक के बेटे की आंखों की रोशनी गई

समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत और उसके बेटे की आंखों की रोशनी कम हों जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने इस घटना को लेकर मुसरीघरारी थाना में आवेदन दिया है पीड़ित की पत्नी राधा देवी (35 वर्ष) ने आवेदन देकर बताया है कि उनके ससुर स्व. बालेश्वर साह और उनके पति ने 1 जनवरी 2026 को पड़ोस के अरविंद साह से शराब खरीदी थी. शराब पीने के कुछ ही समय बाद पति और ससुर की तबीयत बिगड़ गई. किस समस्तीपुर के बारह पत्थर स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया. जहां 3 तारीख को उसके ससुर की मौत शाम 6:00 बजे हो गई. वहीं हालत गंभीर होते देख उसके पति बबलू साह को डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया.

डॉक्टर का कहना है कि जहरीली शराब पीने से तबीयत खराब हुई थी. वहीं थाने में आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और शाम मृतक बालेश्वर साह के घर पुलिस पहुंची और उसके पीड़ित बेटे बबलू साह और उसकी पत्नी राधा देवी से पूछताछ की. घटना के संबंध में सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे का कहना है कि 1 जनवरी 2026 को अपने पिता के साथ मिलकर शराब पीने की बात आई है, जो शराब अपने पड़ोसी अरविंद शाह से विदेशी शराब लिया था, जिसका ऑनलाइन पेमेंट किया गया था. 1 जनवरी की रात को बबलू साह ने और उसके पिताजी ने वही शराब पी थी. जिसके बाद बबलू शाह के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसका इलाज निजी अस्पताल में कराया गया.

समस्तीपुर निजी अस्पताल में इलाज कराया, लेकिन 3 तारीख को बबलू साह के पिता बालेश्वर साह की मौत हो गई. वहीं बबलू साह को पटना रेफर कर दिया गया. मौत के बाद बालेश्वर साह का दाह संस्कार कर दिया गया. हालांकि, परिवार वाले पुलिस को कोई सूचना नहीं दिया. आज बबलू शाह की पत्नी थाने में आकर आवेदन दिया है. पुलिस के द्वारा बबलू साह का स्टेटमेंट लिया गया है. जो बात आवेदन में कही गई है राधा देवी के द्वारा वही बात बबलू साह ने भी कही है. बयान के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है घटना को लेकर एफएसएल की टीम को बुलाई जा रही है . हालांकि पुलिस पूरी बिंदु पर जांच कर रही है परिवार वालों का बताना है कि बबलू साह की आंख की रोशनी कम गई है. फिलहाल क्षेत्र में कोई दूसरी घटना का जानकारी नहीं मिल रही है. पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखे है.

रिपोर्ट- मंटून कुमार रॉय