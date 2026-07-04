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समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की कामयाबी, मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अमन साहनी

समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF को बड़ी कामयाबी मिली है. उन्होंने अपनी संयुक्त कार्रवाई से कुख्यात अमन साहनी को मुठभेड़ के दौरान घायल कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, पूरा गिरोह समस्तीपुर, दरभंगा और आस-पास के जिलों में बड़ी डकैती की योजना बना रहा था.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 04, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 06:32 AM IST
समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की कामयाबी, मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अमन साहनी
Image Credit: समस्तीपुर मुठभेड़ (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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