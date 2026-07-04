/समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की कामयाबी, मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अमन साहनी

कुख्यात अपराधी अमन घायल

बता दें कि बीते दिन यानी 3 जुलाई को समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी अमन कुमार गोली लगने से घायल हो गया. उसका साथी लक्ष्मी कुमार भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है. फिलहाल दोनों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुख्यात अपराधी अमन समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. गैंग के सदस्य एक और बड़े अपराध की योजना बना रहे थे, जिसे एक संयुक्त अभियान के जरिए नाकाम कर दिया गया.