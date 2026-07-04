/समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की कामयाबी, मुठभेड़ में घायल हुआ कुख्यात अमन साहनी

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समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF के साथ मुठभेड़ में घायल अपराधियों ने पिछले ही महीने वैशाली में दो डकैतियां की थीं और एक व्यक्ति को गोली भी मारी थी. मुठभेड़ में घायल अमन साहनी पर एक दर्जन से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोप हैं, जिनमें वैशाली जिले में दर्ज दो मामले भी शामिल हैं. अधिकारी बलिगांव पुलिस स्टेशन इलाके में हुई मुठभेड़ वाली जगह का मुआयना करने पहुंचे. इस दौरान वैशाली SP ने बताया कि घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल, दो मैगजीन और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए.
बना रहे थे बड़ी डकैती की योजना
SP ने आगे कहा कि मौके से भागने वाले दो अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस की गोली से घायल अमन और उसका पूरा गिरोह समस्तीपुर, दरभंगा और आस-पास के जिलों में बड़ी डकैती की योजना बना रहा था, तभी पुलिस और STF को उनके बारे में सूचना मिली. इसके बाद मुठभेड़ हुई. जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा भागने की कोशिश में घायल हो गया.
कुख्यात अपराधी अमन घायल
बता दें कि बीते दिन यानी 3 जुलाई को समस्तीपुर पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी अमन कुमार गोली लगने से घायल हो गया. उसका साथी लक्ष्मी कुमार भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है. फिलहाल दोनों को समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कुख्यात अपराधी अमन समस्तीपुर जिले के चकमेहसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. गैंग के सदस्य एक और बड़े अपराध की योजना बना रहे थे, जिसे एक संयुक्त अभियान के जरिए नाकाम कर दिया गया.