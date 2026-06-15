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Samastipur News: क्या समस्तीपुर में घुसपैठियों को एडजस्ट करने की साजिश चल रही? पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को धरा

Samastipur News: एसपी अरविंद प्रताप सिंह के निर्देश पर तथा साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र निवासी मो. सोयेब के बेटे मो. अफजल उर्फ राजा के रूप में बताई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:44 AM IST
Samastipur News: क्या समस्तीपुर में घुसपैठियों को एडजस्ट करने की साजिश चल रही? पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को धरा
Image Credit: फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को धरा

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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