/Samastipur News: क्या समस्तीपुर में घुसपैठियों को एडजस्ट करने की साजिश चल रही? पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले को धरा

Samastipur Crime News: समस्तीपुर जिले में साइबर थाने की पुलिस ने ताजपुर थाना क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज चौक स्थित एक आधार सुविधा केंद्र पर छापेमारी कर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने एवं अपडेट करने के मामले का पर्दाफाश किया है. कार्रवाई के दौरान केंद्र संचालक को गिरफ्तार कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं. जानकारी के अनुसार, साइबर थाना पुलिस को 13 जून को गुप्त सूचना मिली थी कि कोल्ड स्टोरेज चौक के समीप संचालित एक आधार केंद्र में अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने और उसमें संशोधन करने का कार्य किया जा रहा है.