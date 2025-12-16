Samastipur News: 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' लूटने के बाद भाग गया था मुंबई, पुलिस ने ऐसे धरा, लूट के गहने भी बरामद

Samastipur Crime News: समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में बीती 7 मई को हुए बहुचर्चित बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ के सहयोग से नगर पुलिस ने इस कांड के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से ही एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटोरी थाना क्षेत्र के उत्तरी धमौन निवासी यदुवंश राय के पुत्र बैजनाथ राय के रूप में की गई है. पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 65 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये बतायी जा रही है.

इसको लेकर प्रभारी एसपी संजय कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बैजनाथ राय मुंबई फरार हो गया था. रविवार को वह लूट में मिले अपने हिस्से के आभूषणों को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से मुंबई से अपने घर आया था. इसी दौरान नगर थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक पीस सोने का हार, एक पीस सोने का चेन, एक पीस सोने का मंगलसूत्र, चार पीस सोने की चूड़ियां और दो पीस सोने के झुमके बरामद किए. सभी आभूषणों का कुल वजन 65 ग्राम बताया गया है.

प्रभारी एसपी ने बताया कि इस लूटकांड में अब तक कुल 15 बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं, अब तक 3 किलो 485 ग्राम 186 मिलीग्राम सोने के आभूषण बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपये है. इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 2 लाख 19 हजार 200 रुपये नकद भी जब्त किए हैं. उन्होंने बताया कि इस बड़े लूटकांड के शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जारी है और जल्द ही अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट- मंटू कुमार रॉय