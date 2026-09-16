/समस्तीपुर: पुलिस ने LJPR नेता अंटू ईश्वर को फिल्मी स्टाइल में दबोचा, जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, 18 फरवरी को गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में एक कार से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. बाद में शव की पहचान जहानाबाद निवासी भानू के रूप में हुई. पुलिस की जांच में इस हत्या का कनेक्शन 17 फरवरी की देर शाम सिनेमा हॉल संचालक पर हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ता सामने आया था. इसी कांड में पुलिस को अंटू ईश्वर की काफी दिनों से तलाश थी. करीब एक सप्ताह पहले भी उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, लेकिन उस समय पुलिस को सफलता नहीं मिली थी. इसके बाद से ही पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अंटू अपने बहादुरपुर स्थित घर में मौजूद है. सूचना मिलते ही STF और स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ घर की घेराबंदी कर दी. काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई.