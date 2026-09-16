/समस्तीपुर: पुलिस ने LJPR नेता अंटू ईश्वर को फिल्मी स्टाइल में दबोचा, जानें क्या है पूरा मामला

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समस्तीपुर पुलिस ने मंगलवार (15 सितंबर) की शाम को चर्चित सिनेमा कारोबारी और लोजपा-आर नेता ईश्वर उर्फ अंटू ईश्वर को उसके बहादुरपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम जब अंटू ईश्वर के घर पहुंची तो गेट पर ताला लटका पाया, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंटू ईश्वर अपने घर में ही मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस ने घर को चारो तरफ से घेर लिया और छापेमारी शुरू की. करीब तीन घंटे बाद अंटू को घर से खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया गया. इस गिरफ्तारी से इलाके में सनसनी मची हुई है.
दरअसल, 18 फरवरी को गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में एक कार से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. बाद में शव की पहचान जहानाबाद निवासी भानू के रूप में हुई. पुलिस की जांच में इस हत्या का कनेक्शन 17 फरवरी की देर शाम सिनेमा हॉल संचालक पर हुई गोलीबारी की घटना से जुड़ता सामने आया था. इसी कांड में पुलिस को अंटू ईश्वर की काफी दिनों से तलाश थी. करीब एक सप्ताह पहले भी उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, लेकिन उस समय पुलिस को सफलता नहीं मिली थी. इसके बाद से ही पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अंटू अपने बहादुरपुर स्थित घर में मौजूद है. सूचना मिलते ही STF और स्थानीय पुलिस की टीम ने पूरी तैयारी के साथ घर की घेराबंदी कर दी. काफी देर तक चली कार्रवाई के बाद उसकी गिरफ्तारी कर ली गई.
इस मामले में डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि वैशाली जिले से जुड़े एक हत्या के मामले में अंटू ईश्वर की गिरफ्तारी की गई है. कार्रवाई STF और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने की है. बता दें कि 17 फरवरी की रात को आपसी गैंगवार में बहादुरपुर में फायरिंग की घटना हुई थी. उस रात हथियारबंद अपराधियों ने बहादुरपुर मोहल्ले में अंटू ईश्वर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस दौरान अंटू ईश्वर बाल-बाल बच गया था, जबकि उसका सहयोगी शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस घटना में शामिल हमलावरों में जहानाबाद के भानु को भी गोली लगी थी. उसके सहयोगी उसे कार से घटनास्थल से लेकर भाग निकले थे. बाद में भानु की मौत हो गई थी. वैशाली के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में महात्मा गांधी सेतु के पास पुलिस ने एक लावारिस कार से उसका शव बरामद किया था.