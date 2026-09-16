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समस्तीपुर: पुलिस ने LJPR नेता अंटू ईश्वर को फिल्मी स्टाइल में दबोचा, जानें क्या है पूरा मामला

घर के बाहर ताला लटका था, लेकिन पुलिस को यकीन था कि जिस शख्स की तलाश है, वह घर के अंदर ही छिपा बैठा है. फिर घेराबंदी करके तलाशी शुरू हुई और करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 16, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:02 AM IST
समस्तीपुर: पुलिस ने LJPR नेता अंटू ईश्वर को फिल्मी स्टाइल में दबोचा, जानें क्या है पूरा मामला
Image Credit: अंटू ईश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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