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समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, LJPR नेता पर फायरिंग का आरोपी लक्की खान गोरखपुर से गिरफ्तार

समस्तीपुर पुलिस ने लोजपा (रा) नेता और सिनेमा व्यवसायी रोहित कुमार उर्फ अंट्टू ईस्सर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुख्य आरोपी लक्की खान को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है. 17 फरवरी को बहादुरपुर में अपराधियों ने अंटू ईश्वर की गाड़ी पर फायरिंग की थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 24, 2026, 08:35 PM IST

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संजय पांडे,एएसपी समस्तीपुर सदर
संजय पांडे,एएसपी समस्तीपुर सदर

समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित बहादुरपुर में पिछले महीने हुई हाई-प्रोफाइल गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी. इस मामले में पुलिस की विशेष टीम लगातार छापेमारी कर रही थी. अंततः तकनीकी सर्विलांस और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी एहतेशाम आलम उर्फ लक्की खान को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. लक्की खान, समस्तीपुर के बहादुरपुर निवासी मोहम्मद महफूज़ आलम का पुत्र है. उसकी गिरफ्तारी इस पूरे कांड की कड़ियों को जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रही है.

घटना 17 फरवरी की शाम की है, जब लोजपा (रा) नेता सह सिनेमा कारोबारी अंटू ईश्वर अपनी गाड़ी से जा रहे थे. इसी दौरान पेशेवर अपराधियों के एक गिरोह ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. अपराधियों का मुख्य उद्देश्य अंटू ईश्वर की हत्या करना था, लेकिन इस हमले में वे बाल-बाल बच गए, जबकि उनके एक सहयोगी को गोली लग गई थी. समस्तीपुर एएसपी संजय पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखे बरामद किए थे.

इस गोलीबारी कांड में एक बेहद पेचीदा मोड़ तब आया था, जब घटना के दौरान अपराधियों के बीच आपसी क्रास फायरिंग या अफरा-तफरी में उनके अपने ही दो साथी घायल हो गए थे. इनमें से एक अपराधी की बाद में मौत हो गई थी, जिसका शव वैशाली जिले के गंगा ब्रिज के पास एक कार से बरामद किया गया था. वैशाली पुलिस की तफ्तीश में यह साफ हुआ था कि जिस गिरोह ने समस्तीपुर में अंटू ईश्वर पर हमला किया था, यह शव उसी गिरोह के सदस्य का है. इस मामले में गंगा ब्रिज थाना पुलिस ने पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिससे समस्तीपुर पुलिस को जांच की दिशा तय करने में काफी मदद मिली.

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गिरफ्तार आरोपी लक्की खान से हुई प्रारंभिक पूछताछ में इस जानलेवा हमले की असली वजह सामने आई है. पुलिस के अनुसार, इस हमले के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं बल्कि पुरानी निजी दुश्मनी और जमीन से जुड़ा एक बड़ा विवाद है. अपराधियों ने काफी समय से अंटू ईश्वर को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी. अंटू ईश्वर ने अपनी प्राथमिकी में लक्की खान समेत पांच नामजद और कई अज्ञात बदमाशों को आरोपी बनाया था. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों, जैसे शत्रुध्न राय, पुल्लू सिंह, चुसनी और मनीराम की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.

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