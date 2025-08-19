Samastipur News: नाबालिग महादलित लड़की से गैंगरेप में एक दरिंदा गिरफ्तार, कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात को हुई थी घटना
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur Crime News: कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात यानी शनिवार (16 अगस्त) की रात को नाबालिग महादलित लड़की के साथ उसके ही गांव के 6 लोगों ने गैंगरेप किया था. पीड़िता ने रविवार को शिवाजीनगर थाना में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को उसकी ससुराल से धर दोबाचा है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:32 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Samastipur Minor Girl Gang Rape Case: समस्तीपुर के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में महादलित नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को धर दोबाचा है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी ससुराल दहियार गांव में छिपा बैठा था. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. पकड़े गए आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर अन्य पांचों आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं. बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी वाली रात यानी शनिवार (16 अगस्त) की रात को नाबालिग महादलित लड़की के साथ उसके ही गांव के 6 लोगों ने गैंगरेप किया था. आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था और पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी. 

पीड़िता ने रविवार (17 अगस्त) के दिन शिवाजीनगर थाना में सभी 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था. अपनी FIR में पीड़िता ने बताया था कि शनिवार की रात करीब 11 बजे वह कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का प्रसाद लेने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में गांव के ही 6 युवकों ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती पकड़ कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिए. पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने सुनसान जगह गाछी में ले जाकर उसके कपड़े फाड़ दिए और एक-एक करके जबरदस्ती यौन शोषण किया. इस दौरान एक युवक ने इस घटना का वीडियो भी बनाया. उसने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हत्या कर देंगे. जिसके बाद सभी ने मिलकर यौन शोषण किया. 

ये भी पढ़ें- कटिहार पुलिस की बड़ी कामयाबी, 25 हजार का इनामी कुख्यात अपराधी फोटो यादव गिरफ्तार

पीड़िता ने आवेदन कहा कि मैं चिल्लाते-चिल्लाते बेहोश हो गई. मुझे बेहोशी हालत में छोड़कर सभी वहां से फरार हो गए. जिसके बाद मेरी मां खोजबीन करते हुए गाछी के पास पहुंची. मां ने सड़क किनारे मुझे नग्नअवस्था में देखा. तो मुझे उठाकर घर पर लाईं. इसके बाद मुझे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेरा इलाज चला. पीड़ित की मां ने कहा मेरे पति प्रदेश में रहकर कार्य करते हैं. जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण होता. पीड़िता की मां ने कहा कि गांववालों ने सामाजिक स्तर पर इस घटना को सुलझाने का प्रयास किया. वहीं पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए और उसके बयान को कोर्ट में भेज दिया है.

रिपोर्ट- मंटू कुमार

