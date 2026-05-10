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समस्तीपुर पुलिस ने दिल्ली से चुसनी को किया गिरफ्तार, LJP-R नेता पर जानलेवा हमले का है आरोपी

Samastipur Police Arrested Rahul Chusni: समस्तीपुर पुलिस का दिल्ली में एक्शन देखने को मिला. पुलिस ने समस्तीपुर में लोजपा(रा) नेता अंट्टू ईस्सर पर फायरिंग मामले के आरोपी चुसनी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 10, 2026, 05:46 AM IST

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राहुल चुसनी को समस्तीपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया
राहुल चुसनी को समस्तीपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर स्थित अनुरूप सिनेमा के पास लोजपा(रा) नेता सह सिने कारोबारी रोहित कुमार उर्फ अंट्टू ईस्सर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले में नामजद आरोपी राहुल कुमार उर्फ चुसनी को दिल्ली से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर समस्तीपुर नगर थाना की टीम दिल्ली पहुंची, जहां से आरोपी चुसनी को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

ध्यान दीजिएगा कि 17 फरवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे बहादुरपुर में अनुरूप सिनेमा के पास अंट्टू ईस्सर के घर के बाहर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. बताया गया कि उजले रंग की एक आल्टो कार और चार बाइक पर सवार होकर पहुंचे अपराधियों ने हमला किया था.

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इस घटना में अंट्टू ईस्सर बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके साथ मौजूद शुभम सिंह उर्फ ईशू गोली लगने से घायल हो गया था. फिलहाल, पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. बता दें कि कुल 6 अपराधियों को नामजद किया गया है. जिसमें एक चुसनी भी था.

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