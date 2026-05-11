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समस्तीपुर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: झाड़ियों के पीछे छिपाई 5 लाख की विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई में 5 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई. दलसिंहसराय के गुहिया चौर में झाड़ियों के नीचे छिपाकर रखी गई 50 से अधिक कार्टन शराब जब्त की गई. छापेमारी के दौरान दो तस्कर गिरफ्तार हुए, जबकि कई आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

Written By  Mantun Kumar Rai|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 11, 2026, 08:04 AM IST

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समस्तीपुर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: झाड़ियों के पीछे छिपाई 5 लाख की विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार
समस्तीपुर पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: झाड़ियों के पीछे छिपाई 5 लाख की विदेशी शराब जब्त, 2 गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब बरामद की है. यह कार्रवाई दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के बंबइया हरलाल स्थित गुहिया चौर में की गई, जहां तस्करों ने शराब की खेप को झाड़ियों के नीचे छिपाकर रखा था. गुप्त सूचना के आधार पर पहुंची फटोरी उत्पाद विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी कर विभिन्न कंपनियों की 50 से अधिक कार्टन विदेशी शराब जब्त की. इस दौरान दो धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विभूतिपुर वार्ड-4 निवासी हिमांशु कुमार और दरभिसराय थाना क्षेत्र के वार्ड-2 निवासी कृष्ण कुमार झा के रूप में हुई है.

उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि इलाके में शराब की बड़ी खेप उतारी गई है और उसे दूसरे स्थान पर भेजने की तैयारी चल रही है. सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की. जांच के दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखे गए शराब के कार्टन बरामद किए गए. अधिकारियों के अनुसार जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए है.

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छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर कई तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. हालांकि उत्पाद विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों का कहना है कि फरार तस्करों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

बरामद शराब की कार्टनों पर 'सेल फॉर पंजाब' और 'झारखंड' लिखा हुआ मिला है, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि शराब की खेप दूसरे राज्यों से तस्करी कर बिहार लाई गई थी. उत्पाद विभाग पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गया है. अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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