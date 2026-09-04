/समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार

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Samastipur News: समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के तेलनी गांव में नारकोटिक्स विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गांजा के अवैध कारोबार का खुलासा किया है. गुरुवार शाम टीम ने रामबली महतो के घर पर छापेमारी कर 318 किलो गांजा बरामद किया. जब्त किये गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया. पुलिस ने यह कार्रावाई गुप्त सूचना के आधार पर मिली. इंस्पेक्टर मनोज कुमार के अनुसार, नारकोटिक्स विभाग की टीम को तेलनी गांव में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना मिली थी.
गुप्त सूचना के आधार पर बिहार राज्य नारकोटिक्स विभाग की टीम ने स्थानीय बिथान पुलिस के सहयोग से गुरुवार शाम रामबली महतो के घर पर छापेमारी की. टीम ने घर के विभिन्न हिस्सों और आसपास के संभावित ठिकानों की सघन तलाशी ली. करीब तीन घंटे के बाद घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया. हालांकि, पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही घर के पुरुष सदस्य मौके से फरार हो गए. छापेमारी के दौरान आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी, लेकिन पुलिस ने लोगों को कार्रवाई स्थल से दूर रखा और अधिकारियों की मौजूदगी में तलाशी की प्रक्रिया पूरी की.
पुलिस की तलाशी के दौरान राज्य नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी, रोसड़ा सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार, बिथान BDO बबलू कुमार, बिथान सीओ रूबी कुमारी और थानाध्यक्ष राज किशोर राय सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल 318 किलो गांजा बरामद हुआ है और मामले में तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर रही है.
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से लाया गया था और इसके अवैध कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल हैं. पूछताछ के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने की उम्मीद है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.