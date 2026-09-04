/समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र के तेलनी गांव में नारकोटिक्स विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गांजा के अवैध कारोबार का खुलासा किया है. गुरुवार शाम टीम ने रामबली महतो के घर पर छापेमारी कर 318 किलो गांजा बरामद किया. जब्त किये गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया. पुलिस ने यह कार्रावाई गुप्त सूचना के आधार पर मिली. इंस्पेक्टर मनोज कुमार के अनुसार, नारकोटिक्स विभाग की टीम को तेलनी गांव में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की सूचना मिली थी.