Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Samastipur
  • /समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार

समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार

Samastipur News: समस्तीपुर के बिथान थाना क्षेत्र के तेलनी गांव में नारकोटिक्स विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामबली महतो के घर से 318 किलो गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कीमत करीब 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 04, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:20 AM IST
समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार
Image Credit: समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी (ZEE MEDIA)

About the Author

Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 करोड़ के गांजा के साथ तीन महिलाएं गिरफ्तार
2
3
4
5