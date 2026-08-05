/समस्तीपुरः पेशी के दौरान कोर्ट से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, पॉक्सो एक्ट का है आरोपी

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समस्तीपुर पुलिस ने व्यवहार न्यायालय परिसर से फरार हुए कैदी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने अभियुक्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से गिरफ्तार किया है. अस्पताल में वह अपना इलाज करा रहा था. पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश मारी और अभियुक्त को धर-दबोचा. अभियुक्त की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव निवासी रौशन कुमार उर्फ साजन के रूप में हुई है. वह पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में पिछले लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. बता दें कि विचाराधीन कैदी सोमवार (3 अगस्त) को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था.
उसे नियमित पेशी के लिए व्यवहार न्यायालय लाया गया था. कोर्ट कक्ष में प्रवेश से पूर्व उसकी हथकड़ी खोली गई. इसी दौरान उसने सुरक्षा में तैनात महिला सिपाही को चकमा दिया और न्यायालय परिसर से फरार हो गया. पुलिसकर्मियों को जब तक इसकी भनक लगी, तब तक वह कोर्ट परिसर के मुख्य द्वार से निकलकर काफी दूर जा चुका था. आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. आनन-फानन में लाइन डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष अजीत कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह तथा डीआईयू की टीम का गठन हुआ और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई थी.
पुलिस टीम ने न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि फरार बंदी मोहनपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है. सूचना के सत्यापन के बाद नगर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है.