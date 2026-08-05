/समस्तीपुरः पेशी के दौरान कोर्ट से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, पॉक्सो एक्ट का है आरोपी

समस्तीपुर पुलिस ने व्यवहार न्यायालय परिसर से फरार हुए कैदी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने अभियुक्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल से गिरफ्तार किया है. अस्पताल में वह अपना इलाज करा रहा था. पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश मारी और अभियुक्त को धर-दबोचा. अभियुक्त की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव निवासी रौशन कुमार उर्फ साजन के रूप में हुई है. वह पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक मामले में पिछले लगभग एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद था. बता दें कि विचाराधीन कैदी सोमवार (3 अगस्त) को कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था.