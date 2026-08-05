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समस्तीपुरः पेशी के दौरान कोर्ट से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, पॉक्सो एक्ट का है आरोपी

Samastipur Crime News: विचाराधीन कैदी रोशन कुमार उर्फ साजन सोमवार के दिन अदालत में पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने उसे एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जहां वह अपना इलाज करा रहा था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 05, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:18 AM IST
समस्तीपुरः पेशी के दौरान कोर्ट से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, पॉक्सो एक्ट का है आरोपी
Image Credit: समस्तीपुरः पेशी के दौरान कोर्ट से फरार कैदी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा (Zee Media)

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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