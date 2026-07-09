/समस्तीपुरः गला रेता फिर मारी गोली! आरोपी की निशानदेही पर मिली लाश, 10 जून से लापता था इशांत

समस्तीपुर से एक महीने पहले लापता हुए इशांत कुमार उर्फ छोटू (14 वर्षीय) का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके ही खेत से करीब 10 फीट गहरे गड्ढे से शव निकाला गया. शुरुआती जांच में गला रेतकर हत्या किए जाने और शरीर पर गोली लगने जैसे जख्म मिलने की बात सामने आई है. हालांकि, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. जमीन में दफन हालत में बरामद किया गया है. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसके ही खेत से करीब 10 फीट गहरे गड्ढे से शव निकाला गया. शुरुआती जांच में गला रेतकर हत्या किए जाने और शरीर पर गोली लगने जैसे जख्म मिलने की बात सामने आई है.