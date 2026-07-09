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समस्तीपुरः गला रेता फिर मारी गोली! आरोपी की निशानदेही पर मिली लाश, 10 जून से लापता था इशांत

Samastipur Crime News: 10 जून को समस्तीपुर से लापता हुए इशांत कुमार उर्फ छोटू (14 वर्षीय) का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया. उसकी निशानदेगी पर 10 फीट गड्ढा खोकर शव निकाला गया. शव की हालत देखकर साफ जाहिर होता है कि बच्चे की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 09, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:07 AM IST
समस्तीपुरः गला रेता फिर मारी गोली! आरोपी की निशानदेही पर मिली लाश, 10 जून से लापता था इशांत
Image Credit: आरोपी की निशानदेही पर मिली लाश, 10 जून से लापता था इशांत (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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