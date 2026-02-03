Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3096259
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Samastipur News: ऐसे कैसे होगी जनता की सुरक्षा? समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है अपना स्वान दस्ता!

Samastipur News: समस्तीपुर पुलिस के पास अपना स्वान (कुत्ता) दस्ता तक नहीं है. इसकी जानकारी तब बाहर आई, जब 28 जनवरी 2025 को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इस घटना को लेकर एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में श्वान भवन बनकर तैयार हो चुका है. मुख्यालय से श्वान की मांग की गई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:36 AM IST

Trending Photos

समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है अपना स्वान दस्ता
समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है अपना स्वान दस्ता

Samastipur News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जब से बिहार के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, तब से वह लगातार अपराधियों को सुधरने की चेतावनी दे रहे हैं. उनका दावा है कि प्रदेश पुलिस काफी सक्षम है और हर परिस्थिति का सामना कर सकती है. सम्राट चौधरी के इन दावों की पोल समस्तीपुर पुलिस ने खोल दी. दरअसल, समस्तीपुर पुलिस के पास अपना स्वान (कुत्ता) दस्ता तक नहीं है. इसकी जानकारी तब बाहर आई, जब 28 जनवरी 2025 को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. 28 जनवरी को पुलिस को एक ईमेल मिला, जिसमें समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बम रखे जाने का दावा किया गया था. इस मेल के मिलते ही पुलिस-प्रशासन एक्शन में आ गया और आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. इसके बाद शुरू हुआ गहन तलाशी का दौर, लेकिन इस दौरान समस्तीपुर पुलिस को स्वान दस्ते की कमी महसूस हुई.

इसके बाद मुजफ्फरपुर से श्वान दस्ता मंगाया गया. कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस के पास जो श्वान है, उसे शराब सूंघने की ट्रेनिंग दी गई है. समस्तीपुर पुलिस उसकी मदद से बम खोजने का प्रयास कर रही थी. अब इस घटना को लेकर दोनों जिलों की पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. लोगों का कहना है कि  समस्तीपुर जैसे बड़े और संवेदनशील जिले में अपना श्वान दस्ता होना बेहद जरूरी है. इससे अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, लूट जैसे मामलों के त्वरित जांच में पुलिस को बड़ी मदद मिल सकती है. दूसरे जिलों से श्वान मंगाए जा सकते हैं. लेकिन इसमें समय काफी बर्बाद हो जाता है. लोगों का कहना है कि अगर सच में कोर्ट परिसर में कोई बम रखा होता तो मुजफ्फरपुर से श्वान आते-आते वह फट सकता था. इसके अलावा शराब सूंघने की ट्रेनिंग लेने वाला श्वान भला बम को कैसे सूंघ सकता था.

ये भी पढ़ें- शराब माफिया से ₹3 लाख की डील करने वाला सैप जवान राजेश कुमार सलाखों के पीछे

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना को लेकर एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में श्वान भवन बनकर तैयार हो चुका है. मुख्यालय से श्वान की मांग की गई है. पटना मुख्यालय की ओर से 30 श्वानों (कुत्तों) को खरीदकर कर उन्हें ट्रेनिंग के लिए आईआरटीसी मेघालय भेजा गया है. इसी साल सभी श्वानों (कुत्तों) ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी. इसके बाद सभी श्वान पटना आ जाएंगे हैं. संभावना है कि समस्तीपुर जिले को भी एक श्वान उपलब्ध कराया जाएगा.

रिपोर्ट- मंटून रॉय

TAGS

Samastipur NewsSamastipur Police

Trending news

Jamui News
आत्महत्या की धमकी देकर जबरन बनाए संबंध; मुंगेर के राहुल के खिलाफ जमुई में FIR दर्ज
UGC Rules Row
झारखंड पहुंची UGC की आग! नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने खोला मोर्चा
muzaffarpur road accident
मुजफ्फरपुर में दो बाइकों की भीषण टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं घायल
JAC 10th and 12th exams 2026
JAC 10th-12th Exam 2026: झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू
BPSC Exam Calendar 2026
BPSC ने जारी किया साल 2026 का कैलेंडर, जानें कब होगी 72वीं सिविल सेवा परीक्षा
Anant Singh
अनंत सिंह आज विधानसभा आकर लेंगे विधायक पद की शपथ, MP-MLA कोर्ट से मिली इजाजत
Madhepura Engineering Student Death
इंजीनियरिंग छात्रा की मौत की गुत्थी भी उलझ गई! रूममेट्स के दावों से निकला नया एंगल
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: अनंत सिंह आज लेंगे विधायक पद की शपथ, पटना जैसा मामला मधेपुरा से भी सामने आया, देखें पल-पल का अपडेट
Bettiah news
शराब माफिया से ₹3 लाख की डील करने वाला सैप जवान राजेश कुमार सलाखों के पीछे
Bihar Economic Survey Report
पटना सबसे अमीर तो शिवहर सबसे गरीब जिला, देखें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में और क्या?