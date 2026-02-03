Samastipur News: ऐसे कैसे होगी जनता की सुरक्षा? समस्तीपुर पुलिस के पास नहीं है अपना स्वान दस्ता!

Samastipur News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जब से बिहार के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, तब से वह लगातार अपराधियों को सुधरने की चेतावनी दे रहे हैं. उनका दावा है कि प्रदेश पुलिस काफी सक्षम है और हर परिस्थिति का सामना कर सकती है. सम्राट चौधरी के इन दावों की पोल समस्तीपुर पुलिस ने खोल दी. दरअसल, समस्तीपुर पुलिस के पास अपना स्वान (कुत्ता) दस्ता तक नहीं है. इसकी जानकारी तब बाहर आई, जब 28 जनवरी 2025 को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली. 28 जनवरी को पुलिस को एक ईमेल मिला, जिसमें समस्तीपुर कोर्ट परिसर में बम रखे जाने का दावा किया गया था. इस मेल के मिलते ही पुलिस-प्रशासन एक्शन में आ गया और आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. इसके बाद शुरू हुआ गहन तलाशी का दौर, लेकिन इस दौरान समस्तीपुर पुलिस को स्वान दस्ते की कमी महसूस हुई.

इसके बाद मुजफ्फरपुर से श्वान दस्ता मंगाया गया. कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुलिस के पास जो श्वान है, उसे शराब सूंघने की ट्रेनिंग दी गई है. समस्तीपुर पुलिस उसकी मदद से बम खोजने का प्रयास कर रही थी. अब इस घटना को लेकर दोनों जिलों की पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है. लोगों का कहना है कि समस्तीपुर जैसे बड़े और संवेदनशील जिले में अपना श्वान दस्ता होना बेहद जरूरी है. इससे अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, लूट जैसे मामलों के त्वरित जांच में पुलिस को बड़ी मदद मिल सकती है. दूसरे जिलों से श्वान मंगाए जा सकते हैं. लेकिन इसमें समय काफी बर्बाद हो जाता है. लोगों का कहना है कि अगर सच में कोर्ट परिसर में कोई बम रखा होता तो मुजफ्फरपुर से श्वान आते-आते वह फट सकता था. इसके अलावा शराब सूंघने की ट्रेनिंग लेने वाला श्वान भला बम को कैसे सूंघ सकता था.

इस घटना को लेकर एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस लाइन में श्वान भवन बनकर तैयार हो चुका है. मुख्यालय से श्वान की मांग की गई है. पटना मुख्यालय की ओर से 30 श्वानों (कुत्तों) को खरीदकर कर उन्हें ट्रेनिंग के लिए आईआरटीसी मेघालय भेजा गया है. इसी साल सभी श्वानों (कुत्तों) ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी. इसके बाद सभी श्वान पटना आ जाएंगे हैं. संभावना है कि समस्तीपुर जिले को भी एक श्वान उपलब्ध कराया जाएगा.

रिपोर्ट- मंटून रॉय