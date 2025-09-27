Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Samastipur

Smastipur News: नौकरी के लालच में फंसी दो मासूम बहनें, बेचने की साजिश से पहले ही समस्तीपुर पुलिस ने गुजरात से किया रेस्क्यू, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

समस्तीपुर जिले की शिवाजीनगर पुलिस ने 13 सितंबर से लापता दो सगी बहनों को गुजरात से सकुशल बरामद किया. दोनों बहनों को नौकरी का झांसा देकर अपहरण किया गया था. गिरोह का मुख्य आरोपी बादल कुमार गिरफ्तार हुआ.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:33 PM IST

नौकरी के झांसे में फंसी दो बहनों को गुजरात से पुलिस ने बचाया
समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र से 13 सितंबर को दो नाबालिग सगी बहनें स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटीं. पीड़िता की मां ने 17 सितंबर को थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. जांच में सामने आया कि दोनों बहनों को नौकरी का झांसा देकर गुजरात ले जाने की साजिश रची जा रही थी.

शिवाजीनगर पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के आदेश पर एसडीपीओ रोसड़ा संजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी अनुसंधान और मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर अपहृताओं की लोकेशन का पता लगाने का काम शुरू किया.

जांच के दौरान जानकारी मिली कि अपहृत बहनों को दादर नगर हवेली और दमन व दीप के सिलवासा क्षेत्र में रखा गया है. एसडीपीओ रोसड़ा की टीम ने गुजरात पुलिस के सहयोग से 24 सितंबर को दोनों बहनों को सकुशल बरामद किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान भागलपुर जिले के सन्हौला थाना के महेशपुर गांव निवासी रामसागर महतो के 23 वर्षीय पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से एक छात्रा को लेकर भागलपुर पहुंचाया और दो दिन तक रखा. इसके बाद बहला-फुसलाकर दोनों बहनों को गुजरात ले गया.

छात्राओं को 30 हजार रुपये मासिक देने का झांसा दिया गया था. अपहरण के 24 घंटे बाद, दोनों में से एक छात्रा ने मोबाइल से अपनी मां को संपर्क किया. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और तुरंत गुजरात पुलिस से समन्वय कर बहनों को सुरक्षित बचाया.

शिवाजीनगर पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता है कि 11 दिनों के भीतर ही इस जटिल मामले का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया. डीएसपी रोसड़ा संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि तकनीकी अनुसंधान और त्वरित कार्रवाई से अपहृत छात्राओं को सुरक्षित घर वापस लाया गया.

ऐसी घटना युवाओं को सोशल मीडिया और अजनबियों के झांसे से सावधान रहने की सीख देता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास न करें और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें.

इनपुट- मनटुन कुमार राय

