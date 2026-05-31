समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी: फर्नीचर फैक्ट्री में चोरी का खुलासा, उत्तर प्रदेश के दो शातिर चोर आजमगढ़ से गिरफ्तार

Samastipur News: पुलिस ने समस्तीपुर जिले के रोसेरा पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक फर्नीचर बनाने वाली यूनिट में हुई चोरी के मामले को सुलझा लिया है. इस मामले के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने चोरी किए गए कई कीमती औजार और मशीनें भी बरामद की हैं. पुलिस के अनुसार, 22 मई की रात को कुछ अज्ञात चोरों ने रोसेरा में 'आदित्य विजन' के पास स्थित 'राजधानी फर्नीचर' फैक्ट्री में सेंध लगाई थी. इस फैक्ट्री के मालिक अमर कुमार हैं.

चोर फर्नीचर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महंगे औजार और अन्य सामान लेकर फरार हो गए थे. घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर रोसड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रोसड़ा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का विश्लेषण किया और तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद टीम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले तक पहुंची.

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वहां निजामाबाद थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी राम सिंह और राम अवतार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में दोनों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने ड्रिल मशीन, जिग्सा मशीन, ग्राइंडर, राउटर मशीन, कील ठोकने वाली मशीन, पिंचर मशीन, लोहे की कैंची समेत कुल 11 प्रकार के फर्नीचर निर्माण उपकरण बरामद किए हैं. चोरी गए सामानों की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई गई है.