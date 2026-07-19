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समस्तीपुर प्रभात चौधरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ₹25-25 हजार के 3 इनामी शूटर गिरफ्तार, आपसी वर्चस्व और शराब का धंधा बनी वजह

Samastipur News: समस्तीपुर के चर्चित प्रभात चौधरी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 25-25 हजार रुपये के तीन इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है. SP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि हत्या की वजह अवैध शराब कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई और आपसी विवाद था.

Written ByMantun Kumar RoyEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 10:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:04 PM IST
समस्तीपुर प्रभात चौधरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ₹25-25 हजार के 3 इनामी शूटर गिरफ्तार, आपसी वर्चस्व और शराब का धंधा बनी वजह
Image Credit: समस्तीपुर प्रभात चौधरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ₹25-25 हजार के 3 इनामी शूटर गिरफ्तारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Mantun Kumar Roy

Mantun Kumar Roy

मंटुन कुमार रॉय को पत्रकारिता जगत में 7 साल का अनुभव है. वे बिहार के ग्रामीण मुद्दों की रिपोर्टिंग करते हैं. ज़ी बिहार-झारखंड में बतौर रिपोर्टर काम कर रहे हैं. 

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