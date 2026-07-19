/समस्तीपुर प्रभात चौधरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ₹25-25 हजार के 3 इनामी शूटर गिरफ्तार, आपसी वर्चस्व और शराब का धंधा बनी वजह

पूरे मामले का खुलासा करते हुए समस्तीपुर SP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि चकमेहसी थाना क्षेत्र में 7 जुलाई को हुए प्रभात चौधरी हत्याकांड में शामिल तीन 25-25 हजार रुपये के इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गुलाब राय, मोहम्मद अहमद उर्फ बाबा और शशिरंजन ठाकुर उर्फ गोलू ठाकुर के रूप में हुई है. तीनों पर अलग-अलग थानों में दर्जनभर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये अपराधी कल्याणपुर और चकमेहसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार तीनों आरोपी और मृतक प्रभात चौधरी पहले एक साथ अवैध शराब का कारोबार करते थे. स्थानीय कारणों और आपसी विवाद के चलते उनके बीच विवाद बढ़ा. पूर्व में प्रभात चौधरी पर कोर्ट परिसर में भी फायरिंग हो चुकी थी. मृतक और गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर शराब तस्करी के अलावा कई अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं.